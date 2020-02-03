Иркутская область, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В школы Иркутской области в 2020 году поступят 36,7 тысяч первоклассников. Это на 470 учеников больше, чем в 2019 году. Об этом рассказала и.о. министра образования региона Елена Апанович.

Около 10 тысяч первоклассников ожидают школы Иркутска. В 2019 году их было 9600 человек, специалисты прогнозируют, что количество увеличится на 200-400 человек, поскольку в регионе наблюдается рост рождаемости. Больше двух тысяч первоклашек отправятся в школы Иркутского района.

Приемная кампания в первые классы школ Иркутской области стартовала 1 февраля. Елена Апанович заметила, что процедура отлажена и уже многие годы, как и на этот раз, не дает сбоев. Запись идет в штатном режиме.

Сейчас родители могут написать заявление о приеме в образовательные учреждения по месту жительства. С 1 июля начнется набор вне зависимости от места жительства, однако он ограничен свободными местами в организациях. Подать заявление родители могут как лично, так и через портал Госуслуг.

– Новшество этого года – приоритет для школьников из одной семьи. Это значит, что дети, живущие в одном месте, в приоритетном порядке должны быть зачислены в школу, в которой уже учатся их старшие братья или сестры. Закон позволяет не разделять школьников из одной семьи, – отметила Елена Апанович.

Пока еще не совсем сформирована нормативно-правовая база на федеральном уровне, изменения в закон вступили в силу только 2 декабря 2019 года, поэтому порядок зачисления не совсем ясен. Однако к следующему году механизм уже будет отработан.