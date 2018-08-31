В Свирске откапиталили школу №2

Свирск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске завершили глобальный капремонт школы №2, который проходил с 2016 года. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в школе, где учатся свыше 700 детей, отремонтировали кровлю и фасад, заменили систему водопроводного ввода, тепловые сети, провели капитальный ремонт систем внутреннего освещения, силового электрооборудования, отопления и вентиляции, холодного и горячего водоснабжения и канализации, заменили все сантехническое оборудование. Заново сделали проезды, тротуары, беговые дорожки, смонтировали систему пожарной сигнализации и оповещения, наружное освещение. Новое покрытие появилось на футбольном поле. В классы закупили современную мебель.

Качество ремонта оценил губернатор региона Сергей Левченко. Он отметил, что в ближайших планах – строительство в Свирске школы на 250 мест. В настоящее время в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Свирск» на 2017-2021 годы планируется проведение конкурсных процедур по ее строительству.