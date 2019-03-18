|Образование
|18.03.2019
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В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»
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Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подведены итоги финального этапа Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по трем трекам – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы».
Победителями в личном первенстве в треке «Технологии беспроводной связи» стали Арсений Ярмолинский и Никита Корнилов (оба из Санкт-Петербурга), призерами – Алексей Касмынин (Краснодарский край), Роман Павлюк (Новосибирская область), Григорий Бухтуев (Республика Алтай) и Кристина Кляич (Вологодская область). В командном зачете победила команда «Полая шестерня» (Никита Корнилов, Алексей Касмынин, Роман Павлюк, Григорий Бухтуев). Всего в финале соревновались 25 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска и Владивостока.
Победителей всех треков иркутского финала организаторы олимпиады пригласили на суперфинал, который пройдет в Сколково 10-22 июня. Согласно условиям олимпиады НТИ, все призеры получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, победители – 100 баллов по одному из предметов на выбор.
Задачи для трека «Технологии беспроводной связи» разработали сотрудники компаний ООО «ИнситиЛаб», ООО «Полюс-НТ» вместе с учеными Института солнечно-земной физики СО РАН Дмитрием Кушнаревым, Валентином Лебедевым и Олегом Бернгардтом. В финале командам надо было решить пять задач, связанных между собой.
- По легенде трека, команда инженеров руководит движением спутника по орбите планеты. Спутник движется по заданной траектории и фотографирует поверхность планеты, делает снимки кратеров, - рассказал Олег Бернгардт.
Командам инженеров нужно было настроить радар так, чтобы обеспечить качественную и непрерывную передачу данных в условиях зашумленного канала связи, написать программы, которые смогут расшифровывать и зашифровывать данные для обмена со спутником, вычислить траекторию движения спутника по орбите и в итоге – пользуясь тестовой картой, на которую были нанесены кратеры, написать алгоритм, который будет определять их координаты и радиусы.
- Когда алгоритм отработан, программа загружается в компьютер реального спутника, он делает снимки мест, где должны быть картеры, и отправляет на землю. Участники должны были получить реальные фотографии всех кратеров планеты, - отметил Олег Бернгардт.
Директор ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев считает, что именно такие нестандартные способы выявления талантов, как олимпиада НТИ, помогут решить кадровую проблему в современной науке:
- Через пять-восемь лет мы планируем полностью реализовать проект Национального гелиогеофизического комплекса РАН, а это новые объекты, современное оборудование и фантастические возможности для ученых. Нам очень будут нужны молодые специалисты, в том числе профи в технологиях беспроводной связи, которые способны масштабно мыслить и решать неординарные задачи. Мы очень ждем сегодняшних участников олимпиады в наших обсерваториях и гарантируем, что скучно не будет!
Напомним, олимпиада НТИ состоит из трех этапов – двух заочных и очном, в ходе которого определяются победители в командном и индивидуальном первенствах. В этом году на первый этап было подано 40 тысяч заявок, во второй этап прошли 19 тысяч человек, в финал – тысяча школьников. В Иркутске по трем трекам соревновались 97 человек.
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