В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подведены итоги финального этапа Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по трем трекам – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы». Победителями в личном первенстве в треке «Технологии беспроводной связи» стали Арсений Ярмолинский и Никита Корнилов (оба из Санкт-Петербурга), призерами – Алексей Касмынин (Краснодарский край), Роман Павлюк (Новосибирская область), Григорий Бухтуев (Республика Алтай) и Кристина Кляич (Вологодская область). В командном зачете победила команда «Полая шестерня» (Никита Корнилов, Алексей Касмынин, Роман Павлюк, Григорий Бухтуев). Всего в финале соревновались 25 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Победителей всех треков иркутского финала организаторы олимпиады пригласили на суперфинал, который пройдет в Сколково 10-22 июня. Согласно условиям олимпиады НТИ, все призеры получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, победители – 100 баллов по одному из предметов на выбор. Задачи для трека «Технологии беспроводной связи» разработали сотрудники компаний ООО «ИнситиЛаб», ООО «Полюс-НТ» вместе с учеными Института солнечно-земной физики СО РАН Дмитрием Кушнаревым, Валентином Лебедевым и Олегом Бернгардтом. В финале командам надо было решить пять задач, связанных между собой. - По легенде трека, команда инженеров руководит движением спутника по орбите планеты. Спутник движется по заданной траектории и фотографирует поверхность планеты, делает снимки кратеров, - рассказал Олег Бернгардт. Командам инженеров нужно было настроить радар так, чтобы обеспечить качественную и непрерывную передачу данных в условиях зашумленного канала связи, написать программы, которые смогут расшифровывать и зашифровывать данные для обмена со спутником, вычислить траекторию движения спутника по орбите и в итоге – пользуясь тестовой картой, на которую были нанесены кратеры, написать алгоритм, который будет определять их координаты и радиусы. - Когда алгоритм отработан, программа загружается в компьютер реального спутника, он делает снимки мест, где должны быть картеры, и отправляет на землю. Участники должны были получить реальные фотографии всех кратеров планеты, - отметил Олег Бернгардт. Директор ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев считает, что именно такие нестандартные способы выявления талантов, как олимпиада НТИ, помогут решить кадровую проблему в современной науке: - Через пять-восемь лет мы планируем полностью реализовать проект Национального гелиогеофизического комплекса РАН, а это новые объекты, современное оборудование и фантастические возможности для ученых. Нам очень будут нужны молодые специалисты, в том числе профи в технологиях беспроводной связи, которые способны масштабно мыслить и решать неординарные задачи. Мы очень ждем сегодняшних участников олимпиады в наших обсерваториях и гарантируем, что скучно не будет! Напомним, олимпиада НТИ состоит из трех этапов – двух заочных и очном, в ходе которого определяются победители в командном и индивидуальном первенствах. В этом году на первый этап было подано 40 тысяч заявок, во второй этап прошли 19 тысяч человек, в финал – тысяча школьников. В Иркутске по трем трекам соревновались 97 человек. Справка: Олимпиада НТИ проводится Кружковым движением, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и технологическими компаниями. Среди вузов-организаторов соревнований – Московский политехнический университет, СПбПУ, ТПУ, Университет Иннополис, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, Университет ИТМО, ДВФУ, УрФУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, МИСиС, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СКФУ. Партнерами профилей Олимпиады НТИ также выступают «Компания «Сухой»», ОАК, ФИОП РОСНАНО и другие российские корпорации. Цель Олимпиады НТИ – поиск и развитие талантов для Национальной технологической инициативы, программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инц со ран Тэги: View the discussion thread.