В Тулунском аграрном техникуме открыли центр опережающей профессиональной подготовки

Тулун, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) торжественно открыт 20 декабря в Тулунском аграрном техникуме. Из федерального бюджета на эти цели направлено более 53 млн рублей, из средств областного бюджета - более 24 млн, более 44 млн из внебюджетных источников, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Техникум является многопрофильным образовательным учреждением, которое ведет подготовку кадров по 22 профессиям и специальностям.

В 2018 году министерство просвещения Российской Федерации объявило конкурс на предоставление субсидии из федерального бюджета на разработку и распространение в системе профобразования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». По результатам отбора победителям признаны 14 субъектов РФ, в том числе и Иркутская область.

Центр станет оператором ресурсов Иркутской области по профессиональной ориентации, ускоренному профессиональному обучению, подготовке, переподготовке, повышению квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.

В ЦОПП будут реализованы программы ускоренного обучения как для ребят, так и для педагогов и мастеров производственного обучения. Центр поможет сформировать базу данных для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills, выбрать профессию школьникам.

Инфраструктура ЦОПП включает в себя зоны коворкинга, проектной деятельности, медиазону, лекторий, компьютерные классы, классы-трансформеры для проведения различных мероприятий. Все эти помещения оснащены современным учебным, интерактивным и компьютерным оборудованием.