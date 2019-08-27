В тулунском поселке Икей ремонтируют школу-интернат

Тулунский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Икей Тулунского района идет ремонт школы-интерната. Учебное заведение находится в населенном пункте, пострадавшем от наводнения, но его затопило по другой причине: подрядчик снял крышу со всего здания и не начал замену, а затем прошли проливные дожди.

Как сообщает пресс-служба губернатора, администрация населенного пункта заключила договор на ремонт кровли, замену системы отопления, окон и дверей. Однако в результате беспечености подрядчика дождем затопило три этажа школы-интерната, вода попала в подвал. Кроме того, пострадало учебное оборудование, оргтехника, школьная мебель. Примерная сумма нанесенного ущерба составляет 6 млн рублей.

Сейчас на объекте работают 13 специалистов компании-подрядчика. Кровля сделана, завершается покраска стен, перекладка полов, начата замена окон. Менять двери по всему зданию и систему отопления будут в течение учебного года. Подготовкой школы заняты также сотрудники школы, они красят помещение.

– Это пример отсутствия правильной организации работ подрядчиком. Не был соблюден технологический цикл. В связи с этим возникла необходимость в большом объеме дополнительных работ. На этот объект мы направляем дополнительные силы и держим вопрос на особом контроле, – подчеркнул председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Между тем, учебный процесс в школе-интернате должен начаться вовремя: торжественная линейка в честь начала нового учебного года состоится 2 сентября. Учреждение также примет детей из отдаленных поселков, которые проживают в интернате в течение учебного года. Всего в школе-интернате обучаются 190 детей, 30 из них – с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью.

Руслан Болотов поручил в дополнение к работам по договору заменить освещение в учебном заведении, а также подготовить документацию для комплексного капитального ремонта школы-интерната.