В Усть-Илимске планируют объединить два техникума

Усть-Илимск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске планируют объединить в одно учебное заведение техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг и техникум отраслевых технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Тема обсуждается уже не первый год, руководители обоих ссузов подтвердили своё желание и готовность к объединению. Однако сложность заключается в том, что в Усть-Илимске нет здания, в котором могла бы разместиться вся необходимая материально-техническая база двух учреждений.

Руководство техникумов настаивает на строительстве специализированного здания с учебными корпусами, с лабораториями и мастерскими. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию, при этом стоимость только проектных работ может составить около 50 миллионов. Оба учреждения подчиняются непосредственно министерству образования Иркутской области, потому финансирование из местного бюджета невозможно.

Мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев отметил, что вопрос необходимо прорабатывать непосредственно на уровне министерства, а также подключать внебюджетные источники – выстроить взаимодействие с меценатами и спонсорами, которые могли бы оказать поддержку.