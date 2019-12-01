В Усть-Ордынском Бурятском округе подвели итоги конкурса «Лучший учитель родного языка-2019»

Осинский район, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском Бурятском округе прошел окружной межмуниципальный конкурс «Лучший учитель родного языка-2019».

В церемонии открытия конкурса «Лучший учитель родного языка-2019» приняли участие руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Осинского района Виктор Мантыков.

Сам конкурс состоял из нескольких этапов, в ходе которых участники продемонстрировали творческие презентации, поделились практическим опытом работы с родителями учащихся, а в конкурсном испытании «Учебное занятие» показали инновационные моменты, которые каждый из них применяет на уроках. Затем педагоги написали сочинения на родном языке, в которых раскрыли личные мотивы выбора учительской профессии.

По итогам конкурсных мероприятий, Гран-при завоевала преподаватель бурятского языка и литературы Улейской СОШ Осинского района Татьяна Маркова. Победительница будет представлять Иркутскую область на Международном конкурсе «Эрхим багша – 2020», который пройдет в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава округа поприветствовал участников конкурса и сообщил, что в 2019 году, который Организацией Объединенных Наций объявлен годом языков коренных народов, в Усть-Ордынском Бурятском округе произошли значительные перемены по государственной поддержке бурятского языка.

Напомним, в апреле этого года на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, который прошел под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко, было принято решение увеличить количество образовательных организаций, в которых изучается бурятский язык. И уже в новом учебном году количество школ УОБО, где преподают бурятский язык, увеличилось до 77 (в прошлом учебном году – 68), детских садов – до 49 (в прошлом учебном году – 19). А с 1 сентября 2019 года по поручению губернатора учителя бурятского языка получают 15-процентную надбавку к окладу.

– В текущем году выполнена серьезная задача, которую мы сами перед собой поставили. Разработана и принята новая ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения и развития, популяризации бурятского языка» на 2020 – 2024 годы, финансирование которой увеличено в три раза – до 9 млн рублей в год, – подчеркнул Анатолий Прокопьев.

Глава округа поблагодарил учителей бурятского языка за помощь, оказанную ими в период подготовки нового поколения учебно-методических комплексов по предмету «Бурятский язык» для младших классов с учетом языковых особенностей нашего региона. В декабре текущего года 1,5 тысячи экземпляров УМК для 1 класса, авторами которых стали опытные учителя УОБО, преподаватели Бурятского госуниверситета и Института развития образования Иркутской области, поступят в школы шести районов округа. Кроме того, для последующей печати уже готов вариант учебно-методических комплексов для 2 класса.