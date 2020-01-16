ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Образование
14.01.2020

В Усть-Ордынском планируют построить школу на 625 мест

Эхирит-Булагатский район, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района намерены построить новую школу. Заключение экспертизы проектно-сметной документации планируется получить уже в первом квартале 2020 года. Об этом мэр района Геннадий Осодоев сообщил 14 января во время рабочего визита врио губернатора Игоря Кобзева.

Усть-Ордынский – посёлок, в котором каждый год повышается рождаемость, детей становится всё больше и мест в существующих образовательных учреждениях не хватает. Так, в школе №1 занимаются 1400 детей, в школе №2 – 1450 ребят, ещё в одном учреждении – более 500. Также здесь есть отдельная начальная и вечерняя школы.  Всего в населённом пункте насчитывается 3,5 тысячи учащихся. Ежегодно здесь набирают по шесть-семь первых классов.

– Если мы построим новую школу, у нас более или менее стабилизируется ситуация по первой-второй смене. Участок под объект уже подобран, – сказал Геннадий Осодоев.

Кстати, в школе №2 сейчас идёт капитальный ремонт, который растянулся на три года. По словам главы администрации УОБО Анатолия Прокопьева, изначально был выбран подрядчик, который снизил цену от первоначальной на 40 млн рублей, затем год бездействовал.

В 2019 году на объект зашёл новый подрядчик, он начал работы в июне. Уже заменена штукатурка, полы, взамен старых построены новые перегородки, отремонтированы потолки, частично утеплён фасад и проведены инженерные коммуникации. Осталось полностью завершить фасадные работы и благоустроить территорию школы. Объект планируется сдать к 1 августа, чтобы все надзорные ведомства успели дать своё заключение, а 1 сентября школа, укомплектованная новой мебелью и оборудованием, открылась.

Поскольку школа рассчитана на 845 детей, часть из тех, кто учится тут фактически, вернутся в стены учреждения. Остальные останутся там, где уроки проходят сейчас: в здании детского дома, который остался невостребованным. Здесь, к  слову, в рамках нацпроекта развернулось образовательное пространство «Точка роста», где оборудовали кабинеты для занятий шахматами, робототехникой и ОБЖ.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
Неделя неформального образования в восьмой раз пройдет в Иркутске 16.01.2020
2020-01-16-04-48-24
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 по 6 марта состоится восьмая Неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия.
В Усть-Ордынском планируют построить школу на 625 мест14.01.2020
Эхирит-Булагатский район, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района намерены построить новую школу. Заключение экспертизы проектно-сметной документации планируется получить уже в первом квартале 2020 года. Об этом мэр района Геннадий Осодоев сообщил 14 января во время рабочего визита врио губернатора Игоря Кобзева.
В Иркутске с 21 января по 1 февраля пройдет «Форум образования 2020»14.01.2020
2020-01-14-03-22-49
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  С 21 января по 1 февраля в областном центре состоится «Иркутский форум образования 2020: время решений и действий». Мероприятие, которое пройдет уже в 13 раз, объединит руководителей, педагогов и родителей, обучающихся и студентов – всех, кто заинтересован в обсуждении новых образовательных технологий, поиске эффективных решений развития муниципальной системы образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 января 2020 года13.01.2020
edu130120
Полиция Приангарья приглашает студентов на стажировку13.01.2020
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области приглашает учащихся вузов и ссузов принять участие в ежегодной всероссийской акции МВД «Студенческий десант», которая пройдет с 20 по 24 января.
Новый детсад открылся в Иркутске на улице Зимняя13.01.2020
2020-01-13-02-55-58
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый детский сад на 350 мест на улице Зимняя в Иркутске открыли для посещения детей. В дошкольном учреждении уже работают четыре группы, остальные воспитанники еще проходят необходимое медицинское обследование. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.
В Иркутской области предложили сформировать единый центр координации науки и образовательного сообщества11.01.2020
Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области должен быть сформирован единый центр координации науки и образовательного сообщества. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол на заседании Совета ректоров Иркутской области, сообщает пресс-служба регпарламента.
ИГУ открыл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников10.01.2020
2020-01-10-04-54-41
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет традиционно открыл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Школу на 520 мест в Бирюсинске рассчитывают открыть к 2021 году09.01.2020
-520-2021-
Бирюсинск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тайшетского района Александр Величко заложил капсулу на месте строительства новой школы в Бирюсинске. Открыть учебное заведение планируют в 2021 году, сообщает пресс-служба районной администрации.
В иркутской коррекционной школе-интернате №9 на зимних каникулах появится новое спортоборудование31.12.2019
Иркутск, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С условиями жизни и учебы воспитанников специальной (коррекционной) школы -интерната № 9 в Иркутске ознакомился 29 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона сообщил, что в период каникул в ней будет установлено спортивное оборудование.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 30 декабря 2019 года30.12.2019
edu301219
В Иркутском техникуме архитектуры и строительства открыли пять мастерских30.12.2019
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять мастерских по профилю «Строительство» и компетенциям, соответствующим стандарту WorldSkills, открыты в Иркутском техникуме архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на областной Минобр.
Объявлены выборы ректора ИГУ30.12.2019
2019-12-29-18-09-51
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены выборы ректора Иркутского госуниверситета. Аттестация кандидатов на эту должность пройдет 18 февраля 2020 года.
В Иркутской области представители туристического бизнеса и сферы гостеприимства прошли дополнительное обучение29.12.2019
Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 23 по 25 декабря по заказу агентства по туризму Иркутской области прошло обучение представителей туристического бизнеса и сферы гостеприимства региона по дополнительной профессиональной программе подготовки экспертов по оценке квалификаций.
Минобрнауки дало старт выборам ректора БГУ28.12.2019
Иркутск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации дало старт выборам ректора БГУ.
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В канун Нового 2020 года «Ростелеком» в Иркутске в рамках совместного образовательного проекта с Пенсионным фондом России завершил очередной курс по обучению людей старшего поколения основам компьютерной грамотности «Азбука интернета». Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».
ИГУ вошел в третью лигу Национального агрегированного рейтинга26.12.2019
2019-12-26-02-40-18
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет получил высокие оценки и разместился на третьей строчке третьей лиги Национального агрегированного рейтинга университетов России. Опубликованный рейтинг является агрегатором восьми существующих в России признаваемых рейтингов за 2018 год, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности, сообщает пресс-служба вуза.
Детский сад на улице Зимняя в Иркутске начнет работу с 9 января 2020 года25.12.2019
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Детский сад на 350 мест, построенный этой осенью на улице Зимняя в Иркутске, готов начать свою работу с 9 января 2020 года. Об этом 25 декабря на депутатских слушаниях в думе Иркутска сообщил заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников.
Пристрой к школе №14 и два спортобъекта возведут в Иркутске в 2020 году на условиях софинансирования25.12.2019
-14-2020-
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сформировали заявки в рейтинг софинансирования на 2020 год по объектам образования и спорта, в их число вошли около 20 школ, детсадов и спортивных учреждений, три заявки были одобрены. Об этом стало известно на депутатских слушаниях в думе Иркутска 25 декабря.
Студенты вузов и ссузов Иркутска поучаствовали в олимпиаде по психологии24.12.2019
2019-12-24-05-11-42
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Олимпиада по психологии прошла в ИГУ 20 декабря. Интеллектуальное соревнование для студентов иркутских вузов и ссузов традиционно организовал факультет психологии ИГУ.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 23 декабря 2019 года23.12.2019
edu231219
В Иркутской области есть риск неисполнения бюджета в сфере образования23.12.2019
2019-12-23-09-15-41
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уровень исполнения бюджета региона в сфере образования за неделю до окончания 2019 года составляет 55%. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве Иркутской области сообщила и.о. министра финансов региона Наталия Бояринова.
В Тулунском аграрном техникуме открыли центр опережающей профессиональной подготовки21.12.2019
Тулун, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) торжественно открыт 20 декабря в Тулунском аграрном техникуме. Из федерального бюджета на эти цели направлено более 53 млн рублей, из средств областного бюджета - более 24 млн, более 44 млн из внебюджетных источников, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В Казачинско-Ленском районе просят денег на три учреждения образования20.12.2019
Казачинско-Ленский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы нехватки медицинских кадров и строительства школ требуют скорейшего решения в Казачинско-Ленском районе. Об этом председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу во время встречи рассказал мэр муниципального образования Сергей Швецов.
В Бохане провели олимпиаду по бурятскому языку среди учащихся 5-9 классов20.12.2019
-5-9-
Боханский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Бохан Боханского района прошла пятая олимпиада по бурятскому языку среди учащихся 5-9 классов. В ней приняли участие победители и призеры районных олимпиад по этому предмету. Хорошее знание бурятского языка показали школьники из Осинского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Аларского районов.
Иркутская Вальдорфская школа отметила 25-летие переездом в новое здание и открытием ресурсного центра18.12.2019
-25-
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутская Вальдорфская школа отметила 25-летие. Круглая дата совпала со столетием вальдорфской педагогики. В этом же году иркутская школа переехала в новое здание и получила грант на закупку оборудования. О том, как удалось практически своими силами отремонтировать бывшее здание суда, организовать рабочий процесс в школе и даже создать ресурсный центр, рассказали исполнительный директор АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» Олег Шендеров и учитель первого класса Сергей Рычков.
Новые учебно-методические комплексы по бурятскому языку для первоклассников поступили в Усть-Ордынский Бурятский округ18.12.2019
2019-12-18-02-23-23
УОБО, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые учебно-методические комплексы для первого класса по предмету «Бурятский язык» поступили в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Студентка ИГУ выиграла конкурс Китайского национального стипендиального фонда17.12.2019
2019-12-17-03-08-11
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентка магистратуры Иркутского государственного университета из КНР Чжан Цзюнье выиграла конкурс Китайского национального стипендиального фонда, проводимый для граждан Китая, обучающихся в российских вузах.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 16 декабря 2019 года16.12.2019
2019-12-16-10-46-30
Студенты из Приангарья, пострадавшие от наводнения, получат матподдержку в размере стоимости годового обучения13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Материальную поддержку в размере стоимости годового обучения получат студенты, пострадавшие от наводнения. Часть студентов уже получили скидку на оплату учебы или были переведены на бюджетные места. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.
Стипендии губернатора Иркутской области получили 70 аспирантов, студентов и курсантов13.12.2019
-70-
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве региона 13 декабря состоялась церемония награждения стипендиатов губернатора Иркутской области 2019 года: студентов, курсантов и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
В детдомах Приангарья хотят открыть классы робототехники13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект сотрудников ИРНИТУ, направленный на организацию классов современных технологий в детских домах, победил в конкурсе Росмолодежи в номинации «Развитие социальных лифтов». Цель проекта – обучить педагогов детских домов и дополнительного образования, открыть классы робототехники в детских домах. На реализацию идеи политеховцы получат 600 тысяч рублей.
Иркутян приглашают пройти тест по истории Отечества12.12.2019
2019-12-12-05-20-58
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исторический факультет Иркутского государственного университета традиционно выступает центральной региональной площадкой проведения теста по истории Отечества.
Пять мастерских открыто на базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в открытии мастерских на базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Они появились в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», всего мастерских пять.
ИрГАУ вошел в мировой рейтинг «зеленых» университетов11.12.2019
2019-12-11-03-17-41
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мировой рейтинг «зеленых» университетов – GreenMetric – представил результаты экологической устойчивости университетов. ИрГАУ занял в нем 224-е место среди университетов мира, шестое – среди самых «зеленых» университетов России и второе – среди российских аграрных вузов.
Читать все новости раздела «Образование»
Ляпы в сочинениях ЕГЭ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске