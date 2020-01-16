В Усть-Ордынском планируют построить школу на 625 мест

Эхирит-Булагатский район, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района намерены построить новую школу. Заключение экспертизы проектно-сметной документации планируется получить уже в первом квартале 2020 года. Об этом мэр района Геннадий Осодоев сообщил 14 января во время рабочего визита врио губернатора Игоря Кобзева.

Усть-Ордынский – посёлок, в котором каждый год повышается рождаемость, детей становится всё больше и мест в существующих образовательных учреждениях не хватает. Так, в школе №1 занимаются 1400 детей, в школе №2 – 1450 ребят, ещё в одном учреждении – более 500. Также здесь есть отдельная начальная и вечерняя школы. Всего в населённом пункте насчитывается 3,5 тысячи учащихся. Ежегодно здесь набирают по шесть-семь первых классов.

– Если мы построим новую школу, у нас более или менее стабилизируется ситуация по первой-второй смене. Участок под объект уже подобран, – сказал Геннадий Осодоев.

Кстати, в школе №2 сейчас идёт капитальный ремонт, который растянулся на три года. По словам главы администрации УОБО Анатолия Прокопьева, изначально был выбран подрядчик, который снизил цену от первоначальной на 40 млн рублей, затем год бездействовал.

В 2019 году на объект зашёл новый подрядчик, он начал работы в июне. Уже заменена штукатурка, полы, взамен старых построены новые перегородки, отремонтированы потолки, частично утеплён фасад и проведены инженерные коммуникации. Осталось полностью завершить фасадные работы и благоустроить территорию школы. Объект планируется сдать к 1 августа, чтобы все надзорные ведомства успели дать своё заключение, а 1 сентября школа, укомплектованная новой мебелью и оборудованием, открылась.

Поскольку школа рассчитана на 845 детей, часть из тех, кто учится тут фактически, вернутся в стены учреждения. Остальные останутся там, где уроки проходят сейчас: в здании детского дома, который остался невостребованным. Здесь, к слову, в рамках нацпроекта развернулось образовательное пространство «Точка роста», где оборудовали кабинеты для занятий шахматами, робототехникой и ОБЖ.