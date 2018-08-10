ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Образование
10.08.2018

В вузах Иркутской области завершилась приемная кампания на бюджетные места

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вступительная кампания в вузы на бюджетные места, в том числе в Иркутской области, завершилась.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, 8 августа учебные заведения опубликовали списки абитуриентов, зачисленных во вторую волну поступления. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил важность этого дня для молодых людей – вчерашних школьников, которые начинают свой путь к получению профессии.

– Для вас начинается новая счастливая пора – студенческие годы. От того, насколько успешными и плодотворными они станут, во многом зависит ваша дальнейшая судьба. Вам предстоит продолжить славные традиции иркутского студенчества, занимающего лидирующие позиции в учебе и спорте, науке и творчестве. Хочу пожелать вам приобрести знания и навыки, которые пригодятся вам самим, нашей родной Иркутской области и нашей стране. Современная жизнь очень динамична и сегодня в части профессиональной подготовки существуют довольно жесткие требования и конкретные вызовы. Я уверен, что вы, те, кто смог успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы, справитесь с этими вызовами на «отлично». Важно, что уже сейчас многие из вас принимают активное участие в жизни региона, реализуют себя в различных сферах. Сегодня мы ставим перед собой масштабные задачи, реализовать которые возможно только с помощью профессионалов, которыми, уверен, вы станете, – сказал Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что его особое внимание привлек в этом году Иркутский государственный медицинский университет, поскольку именно студенты этого вуза смогут с 1 сентября 2018 года получать дополнительные стипендии из регионального бюджета. Соответствующий закон был принят Законодательным собранием второго созыва.

– Конкурс в ИГМУ как всегда оказался высоким, в том числе, на попадающие под действие закона специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия», – подчеркнул Сергей Брилка. – Среди поступивших есть большое количество и обладателей аттестата с отличием и тех, кто сдал ЕГЭ по отдельным предметам на максимальные 100 баллов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки первокурсников. Продолжив столь же успешно учиться в вузе, они смогут претендовать на региональную стипендию.

Спикер пожелал студентам счастья и любви, энергии и удачи.

– В вас верят родители, друзья и преподаватели. Именно вы, молодежь, наш главный интеллектуальный, творческий и деловой потенциал – потенциал дальнейшего динамичного развития Иркутской области, – сказал Сергей Брилка.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске