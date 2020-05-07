В «Золотой фонд Сибири» вошли 225 школьников из Иркутской области

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Победителями и призерами региональной межвузовской олимпиады «Золотой фонд Сибири» в 2019-2020 учебном году стали 225 учащихся образовательных учреждений Иркутской области. Соревнования проходили по 29 предметам. Итоги были подведены 28 апреля в формате онлайн-трансляции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 7 мая врио главы региона Игорь Кобзев встретился с пятью одаренными учениками Приангарья. Это победители олимпиады «Политехник» по математике, информатике, физике Артем Ежикеев из лицея №1 и Владислав Лякишев из центра образования №47, победители олимпиады по направлению «Информационные технологии» Карина Мархиева и Михаил Пигарев из лицея №36 РЖД, призер олимпиады по направлению «Живопись» Тимофей Павлов из колледжа Иркутского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

– Личным примером вы доказали, что даже в условиях ограничений можно не только хорошо учиться, но и побеждать в масштабных конкурсах и олимпиадах. Ваша победа – результат усердного труда, неординарного подхода к обучению, тесного контакта с педагогами. Благодарю вас и ваших наставников, – отметил Игорь Кобзев.

Проект «Золотой Фонд Сибири» реализуется с 2018 года при участии региональных вузов и поддержке Правительства Иркутской области. Участие в нем принимают учащиеся образовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока. За три года свои знания показали более девяти тысяч человек из более чем 60 населенных пунктов. Проведено 85 предметных олимпиад, победителями и призерами стали 525 молодых талантов.

Участие в проекте открывает для победителей и призеров дополнительные возможности. Их данные будут включены в государственные информационные ресурсы о детях, проявивших выдающиеся способности. Также эти ребята получат дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в вузы-организаторы олимпиады, грант или повышенную стипендию, пройдут бесплатное обучение в образовательном центре «Персей».

Для педагогов-наставников, подготовивших победителей проекта, в рамках Байкальского международного салона образования в октябре 2020 года будет проведена стратегическая сессия, организованы курсы повышения квалификации.