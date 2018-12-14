«Вагон знаний» отправится вновь отправится в рейс по ВСЖД на новогодних каникулах

Бурятия, Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В январе 2019 года «Вагон знаний» в составе дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ вновь отправится по экскурсионному маршруту из столицы Бурятии на станцию Танхой.

Участниками путешествий станут 88 школьников средних и старших классов из Забайкальского края, сообщает пресс-служба ВСЖД.

«Вагон знаний» появился на ВСЖД в сентябре 2018 года. Маршрут «Легенды Байкала» запущен в рамках федерального проекта детского туризма «Моя Россия». Осенью было совершено 16 рейсов, которые перевезли 677 пассажиров. Юные туристы приезжали из 14 регионов страны, среди которых Омская, Курганская, Тюменская области, Алтайский край и другие.

Увлекательное путешествие рассчитано на один день. В пути следования для ребят проводятся интерактивные уроки по изучению истории, флоры и фауны Байкала, а также игры и викторины, а во время длительной остановки на станции Танхой предусмотрена эко-экскурсия по «Большой Байкальской тропе» и посещение визит-центра «Байкал заповедный».

Во время путешествия детей сопровождают опытные педагоги и гид. Пассажиры обеспечены двухразовым горячим питанием.

В связи с популярностью этого направления детского туризма рассматривается возможность расширения географии поездок и увеличение количества рейсов «Вагона знаний».

В перспективе образовательные экскурсии будут проводиться по маршрутам: Улан-Удэ – Мысовая, Улан-Удэ – Иркутск, Иркутск – Танхой, Иркутск – Мысовая, Иркутск – Улан-Удэ.