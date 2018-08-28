Валентина Перегудова: в Приангарье дефицит учителей по некоторым предметам

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области дефицит учителей английского языка, физики, начальных классов, а также логопедов, дефектологов и педагогов-психологов. Об этом на пресс-конференции 29 августа заявила министр образования региона Валентина Перегудова.

Она сообщила, что в среднем уровень обеспеченности педагогическими кадрами в Приангарье сохраняется на уровне прошлых лет – 99,5%. Между тем, напомним, не раз отмечалось, что такие цифры возникают из-за множества случаев совместительства, когда один педагог работает за двоих-троих, фактически же учителей в регионе не хватает.

– Впрочем, в Иркутской области медленно, но растет число молодых специалистов в этой отрасли, – сказала Валентина Перегудова. – Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, за последние два года увеличилась с 11,4 до 11,8%.