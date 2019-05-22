Выборы ректора Братского госуниверситета назначены на 19 июня

Братск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство высшего образования и науки России согласовало дату выборов ректора Братского госуниверситета. Их планируют провести 19 июня 2019 года, сообщается на сайте вуза.

В эту дату проведут конференцию работников и учащихся.

Предыдущего ректора БрГУ Сергея Белокобыльского освободили от должности 28 мая 2018 года. Исполнение обязанностей главы университета тогда возложили на декана лесопромышленного факультета Гарика Гаспаряна. В 2017 году в вузе должны были состояться выборы ректора. Кандидатами на пост были проректор по научной работе БрГУ Дмитрий Лобанов и декан факультета энергетики и автоматики вуза Владислав Шакиров. Позже стало известно, что Владислав Шакиров снял свою кандидатуру. В связи с этим выборы ректора БрГУ на безальтернативной основе состояться не могли.

В 2019 году аттестационная комиссия согласовала две кандидатуры для участия в выборах на должность ректора Братского госуниверситета. Это заведующий базовой кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Виктор Иванов и советник при ректорате БрГУ Илья Ситов. Последний в апреле 2019 года был назначен врио ректора вуза.