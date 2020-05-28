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Новости образования в Иркутской области
28.05.2020

Выдача аттестатов выпускникам Иркутской области должна завершиться до 15 июня

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выдача аттестатов выпускникам 9 и 11 классов всех школ Иркутской области должна завершиться до 15 июня. Причем для девятиклассников в 2020 году отменены все экзамены. Школьники, окончившие 11 классов, будут сдавать ЕГЭ только если намерены поступать в вузы. Об этом журналистам рассказала замминистра образования региона Наталья Черных.

– Сейчас мы ждем выхода закона и всех подзаконных актов, которые будут полностью регламентировать проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году. Вместе с тем, на совещании, проведенном министерством просвещения и министерством Рособрнадзора, уже озвучили все основные позиции, которые станут основой этих законодательных документов, – отметила Наталья Черных.

Для учащихся 9 классов полностью отменили сдачу всех экзаменов. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых результатов промежуточной аттестации. Аналогичным образом итоги подведут для тех выпускников 11 классов, которые не намерены поступать в вузы. Оценки им выставят на основе годовых.

– Всем общеобразовательным учреждениям предстоит большая работа по подведению итогов. Для этого Минпросвещения готовит подробнейшие методические рекомендации, каким образом будут оценки выставляться. Одно известно точно – оценки выставляются с тем учетом, что если будет спорная ситуация, она должна рассматриваться в пользу ученика, – добавила Наталья Черных.

Аттестаты с отличием будут выдаваться без учета экзаменов. Если ученик оканчивает школу с одними «пятерками», ему вручат «красный» аттестат, следовательно, также он получит и медаль. Эти изменения уже закреплены на уровне федерации и сейчас вносят корректировки в региональные документы, чтобы права всех учеников были соблюдены.

Если ребенок не сможет лично получить аттестат, ему необходимо написать заявление, тогда сканы его итогового документа отправят ему по почте.

– У нас есть ряд выпускников, которые не получили зачет по итоговому собеседованию и итоговому сочинению. Сейчас уже окончательно установлены сроки проведения. Для девятого класса итоговое собеседование пройдет 5 июня, а итоговое сочинение – 8 июня, – подчеркнула замминистра.

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня, а уже с 3 июля стартует основной этап.

3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – самый массовый экзамен по русскому, 10 – по профильной математике, 13 июля – по истории  и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части иностранных языков, 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни – 24 июля по всем предметам (кроме русского и иностранного), 25 июля – по всем учебным.

Вторая волна запланирована на август для тех учеников, которые по уважительным причинам не смогут пройти итоговую аттестацию в июле. 3 августа школьники сдадут географию, литературу, информатику, биологию, историю и устную часть иностранного, 5 августа – русский язык, 7 – обществознание, химию, физику, профильную математику и письменную часть по иностранному языку, а 8 августа назначено резервным днем.

На всех пунктах проведения экзаменов будет усилен режим санобработки: дезинфекция будет проводиться до и после экзамена, помещения оборудуют антисептиками, все участники процесса должны будут использовать средства индивидуальной защиты, будет проведана их обязательная термометрия, а рассадка должна быть зигзагообразной с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Также на каждом пункте подготовят график прибытия учеников на экзамен, чтобы избежать скопления школьников.

Всего для сдачи единого госэкзамена организовано 99 пунктов сдачи. Из них 85 – основные, а еще 14 – для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучались на дому.

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