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28.05.2018

Виктор Игнатенко и ИРНИТУ объединят усилия в рамках просветительской деятельности

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко и ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно касается взаимодействия в сфере защиты и восстановления нарушенных прав граждан, а также в сфере правового просвещения населения. Стороны намерены объединять усилия в рамках просветительской деятельности, что становится весьма актуальным и востребованным в современном обществе. Так, в настоящее время под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации разрабатываются и апробируются учебные программы «Права человека» для школьников, студентов уровня бакалавриата и специалитета, а также специального курса для педагогов.

Виктор Игнатенко подчеркивает, что решение поставленных задач должно носить комплексный характер. Это будет выражаться и в совместной научно-исследовательской деятельности уполномоченного и представителей вуза в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, и в информационном взаимодействии, и в организации учебно-производственной практики студентов и аспирантов университета, в проведении круглых столов, семинаров, встреч с представителями органов государственной власти, правоохранительных и судебных органов, общественных организаций.

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