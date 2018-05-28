Виктор Игнатенко и ИРНИТУ объединят усилия в рамках просветительской деятельности

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко и ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно касается взаимодействия в сфере защиты и восстановления нарушенных прав граждан, а также в сфере правового просвещения населения. Стороны намерены объединять усилия в рамках просветительской деятельности, что становится весьма актуальным и востребованным в современном обществе. Так, в настоящее время под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации разрабатываются и апробируются учебные программы «Права человека» для школьников, студентов уровня бакалавриата и специалитета, а также специального курса для педагогов.

Виктор Игнатенко подчеркивает, что решение поставленных задач должно носить комплексный характер. Это будет выражаться и в совместной научно-исследовательской деятельности уполномоченного и представителей вуза в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, и в информационном взаимодействии, и в организации учебно-производственной практики студентов и аспирантов университета, в проведении круглых столов, семинаров, встреч с представителями органов государственной власти, правоохранительных и судебных органов, общественных организаций.