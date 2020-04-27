Выпускники ИГУ 2020 года не будут сдавать госэкзамены – только защищать дипломы

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для выпускников ИГУ в 2019-2020 учебном году процедура государственной итоговой аттестации пройдет исключительно в форме защиты выпускной квалификационной работы с применением дистанционных образовательных технологий. Сдавать государственный экзамен они не будут, сообщает пресс-служба вуза.

– Такие меры приняты в связи с невозможностью в столь сжатые сроки как оперативного перехода к иным способам и формам приема государственного экзамена, так и адекватной оценки профессиональных компетенций выпускников при приеме экзамена в дистанционной форме, – пояснил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

Эти изменения коснутся всех, кто в этом году оканчивает обучение по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в университете, за исключением выпускников бакалавриата Юридического института ИГУ по направлению «Юриспруденция», потому что для этого направления подготовки государственный экзамен является обязательным в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Все возникающие вопросы можно задавать в интернет-приемной и в официальном аккаунте ИГУ в соцсети «ВКонтакте».

Меры принимаются в соответствии с приказом министерства науки и высшего образования РФ от 2 апреля 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.