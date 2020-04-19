|Образование
|20.04.2020
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Виртуальные проекты для детей реализует Иркутская библиотека имени Марка Сергеева
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Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Виртуальные проекты для малышей и младших школьников реализует Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева.
Во время пандемии коронавирусной инфекции учреждение перешло на работу в режиме онлайн и запустило ряд образовательных проектов, сообщает пресс-служба губернатора.
Участники проекта громких чтений книг #Сидимдома_читаемкниги выкладывают видеоматериалы о том, как дети самостоятельно, либо с помощью взрослых читают книги, инсценируют их, ведут о них беседы. В проекте «Театр в чемодане» представлен интерактивный кукольный спектакль для малышей до семи лет. Проект «Открывая книгу – слушай» содержит аудиозаписи книг иркутских и известных русских писателей, которые читают сами авторы и артисты. Проект «Книжка открывается – сказка начинается» содержит видеопрезентацию книги-театра «Легенды Байкала».
На сайте библиотеки по адресу
Все проекты постоянно пополняются новыми материалами.
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