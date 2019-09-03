Владимир Путин: в подтопленных районах Приангарья надо сформировать комфортную, современную образовательную среду

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией по восстановлению в подтопленных территориях Иркутской области школьных и дошкольных образовательных учреждений.

В частности, он отметил необходимость решения проблемы с детскими садами в Тулуне, озвученной местными жителями, пишет пресс-служба Кремля.

– По детским садам было очень много вопросов сегодня на улице. Нужно на это обратить внимание. Виталий Леонтьевич [Мутко] докладывал, что есть планы строительства трех детских садов, нужно только не затягивать с этим, – отметил глава государства.

Президент также коснулся проблемы затопленных школ:

– Пока воспитанники переведены в другие образовательные учреждения, пострадавшие школы пока не построены, не отремонтированы. Правда, выделены для подвоза детей школьные автобусы, это тоже момент положительный. Но, тем не менее, в одном школьном здании учатся дети из двух школ сейчас. Обращаю внимание, работу по всем образовательным учреждениям нужно закончить как можно раньше, при этом сделать ее качественно, в соответствии с последними требованиями к условиям обучения. Хочу еще раз повторить: важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед, сформировать комфортную, современную образовательную среду – и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах.

Он также прокомментировал свое посещение школы №6 в Тулуне, восстановленной после наводнения:

– Я посмотрел школу: да, она достойная, конечно. И осовременили, и оборудование кое-какое появилось, но этого явно недостаточно. Думаю, что это очевидный совершенно факт.