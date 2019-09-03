Владимир Путин в Тулуне посетил школу №6, восстановленную после подтопления

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 2 сентября прилетел в Иркутскую область и посетил общеобразовательную школу №6 в Тулуне, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в городе были затоплены две школы: №20, которую решено не восстанавливать, и №6. Это учебное заведение пострадало от наводнения частично. На ремонтно-восстановительные и строительные работы было выделено около 40 млн рублей, помимо этого, свыше 100 млн рублей направлено на оснащение школы. Были закуплены интерактивные доски, учебно-лабораторное оборудование, раздаточный материал.

После затопления отремонтировали пострадавшие помещения - три учебных кабинета, служебные кабинеты, гардероб, фойе, коридоры, склад пищеблока. Сделано новое поле для мини-футбола, современная площадка для воркаута, планируется установить спортплощадку для учеников начальных классов. Также в скором времени будут обустроены мобильные мастерские для занятий столярно-слесарным делом, домоводством.

Владимир Путин осмотрел несколько отремонтированных классов, новое спортивное поле. Также глава государства побывал на уроках музыки и математики, пообщался с учениками школ №6 и №20, которые теперь учатся вместе. Владимир Путин отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой. Он также пообещал ученикам 8а класса бывшей школы №20, что в будущем году у них будет новая современная школа.

Губернатор Сергей Левченко сообщил, что для детей из пострадавших населенных пунктов пяти муниципальных образований на предстоящий учебный год будет организовано бесплатное питание.