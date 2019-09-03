Владимир Путин: все первокурсники и второкурсники из зоны затопления в Приангарье будут учиться бесплатно

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Все выпускники девятых и 11-х классов из зоны затопления в Приангарье, поступившие в этом году в вузы и ссузы, будут учиться бесплатно, даже если поступили по контракту, сообщает пресс-служба Кремля. Также эта льгота коснется и второкурсников, заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 2 сентября глава государства провел совещание по вопросам жилищного обеспечения пострадавших от наводнения в Иркутской области. Как доложил вице-премьер РФ Виталий Мутко, в вузы в этом году поступили около 200 выпускников из зоны затопления.

– У них хороший средний балл, они хорошо учились, поэтому мы это [бесплатное обучение для них] сделаем, – сказал он.

Также, по словам Виталия Мутко, почти по всем школам Иркутской области, в которых будет двойная нагрузка, сделан дополнительный план по их дооснащению с учетом нагрузки.

– Договорились с губернатором Иркутской области, принято специальное решение: в течение года бесплатные обеды и питание бесплатное будет в школах, и всех этих недоразумений, когда кто-то там посылает какие-то сообщения, не должно быть, – сообщил вице-премьер. – Таким образом, мы практически школьную тему не снимаем, будем держать на контроле. Сегодня здесь и министр просвещения. В общем, мы будем каждый четверг рассматривать по одной из школ, что происходит и как.