Волонтеры ИрГУПС поучаствовали в двух форумах к Зимней универсиаде-2019

Красноярск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры ИрГУПС вернулись из Красноярска, где приняли участие сразу в двух форумах – Территории инициативной молодежи (ТИМ) «Бирюса» и FISU. Оба мероприятия были посвящены подготовке к Зимней универсиаде-2019.

– Все началось с тестирования жилого комплекса «Перья», где примерно через полгода будут проживать волонтеры зимних соревнований. Вечером в этот же день у нас состоялась встреча с генеральным директором исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максимом Уразовым, – рассказывает студентка ИрГУПС, волонтер Елизавета Радюк.

На следующий день студенты отправились на Территорию инициативной молодежи «Бирюса», где их ожидала насыщенная программа. Как сообщает пресс-служба вуза, для участников форума провели лекции о функциональных обязанностях во время Студенческих игр, встречи с волонтерскими и молодежными лидерами и с представителями FISU – президентом Олегом Матыциным и вице-президентом Леонцом Эдером. Добровольцы также приняли участие в различных мастер-классах и тренингах.

Фото пресс-службы ИРГУПС

Как отмечает Елизавета Радюк, самым полезным, по мнению студентов ИрГУПС, оказались именно функциональные тренинги. На них молодые люди непосредственно разобрали свои обязанности, проиграли множество возможных ситуаций, в том числе и внештатных, выявили правильные линии поведения волонтера.

После ТИМ «Бирюса» делегация вернулась в Красноярск и продолжила свою подготовку на форуме FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства», на который приехали представители пяти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки – всего около 170 человек из 50 стран мира.

– Там мы были не просто слушателями, а уже пробовали свои силы, будучи волонтерами. Нас распределили по различным направлениям: два человека на «Управление брендом», три – на «Церемонию», по одному человеку на «Технику», «Транспортировку» и «Работу с аудиторией, – вспоминает студентка ИрГУПС.

В рамках форума прошли встречи с известными людьми, лекции, знакомство с городом и сервисами Зимней универсиады-2019, ярмарка Национальных федераций студенческого спорта.