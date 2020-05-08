Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Волонтеры ИрГУПС стали призерами всероссийского студенческого квеста «Лесомания», организатором которого выступила Ассоциация «зеленых» вузов страны. Квест проходил в режиме онлайн с середины сентября. Добровольческое движение ИрГУПС представлял экологический отряд «КПСС». Команде предстояло выполнить 12 интерактивных заданий, за каждый выполненный трек начислялись баллы. Как сообщает пресс-служба вуза, квест «Лесомания» включал в себя несколько образовательных локаций – «Зеленая карта», «Лес сохранить нельзя вырубить», «Начни с себя», «До последнего листочка». По словам волонтеров эко-отряда ИрГУПС, чтобы выполнить задания в рамках «Зеленой карты», нужно было рассчитать площадь озеленения на территории транспортного вуза, для трека «Лес сохранить нельзя вырубить» – провести дебаты между студентами на экологическую тематику. Но самым интересным и полезным, по мнению ребят, стал трек «Начни с себя». – В рамках квеста нужно было представить подробный учет бумажных отходов за три недели, а после изучения механизмов экономии бумаги составить еще один – уже скорректированный. Эти задания позволили пересмотреть свои взгляды на жизнь и осознать, какой экологический след мы оставляем в обществе. Здорово, что у многих участников изменилось отношение к ежедневному расходу бумаги, сократился итоговый объем отходов, – поделились впечатлениями студенты ИрГУПС, волонтеры эко-отряда «КПСС». По итогам квеста двое бойцов отряда «КПСС» будут представлять Иркутский государственный университет путей сообщения на ежегодном Всероссийском слете Ассоциации «зеленых» вузов России осенью этого года. СПРАВКА: Экологический отряд «КПСС» («Команда Полищука Сергея Сергеевича») действует в ИрГУПС с 2015 года. Основной вид деятельности — восстановление экосистемы острова Ольхон. Так, в 2019 году ребята помогли высадить на Байкале более 25 тысяч саженцев.

Еще одно направление, которое реализует отряд в вузе, это раздельный сбор бытовых отходов. Студентам-волонтерам удалось собрать и сдать в переработку 3 тысячи 750 кг макулатуры.

С ноября 2019 года экологический отряд «КПСС» является участником Ассоциации «зеленых» вузов России. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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