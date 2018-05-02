Все больше детей-инвалидов в Приангарье имеют возможность получить образование

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области число обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья за два года увеличилось почти на две тысячи. В 2015 году эта цифра составляла 15,6 тысяч детей, в настоящее время получают образование более 17,5 тысяч, из них детей-инвалидов более 6,5 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов на заседании совета по делам инвалидов при губернаторе Иркутской области.



Замминистра регионального образования рассказал членам совета о реализации мероприятий программы «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке». Он отметил, что для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в области функционирует система специального (коррекционного) образования, которая развивается в двух направлениях: дифференциация и инклюзивное обучение. Дифференцированная сеть включает в себя 37 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, число обучающихся в которых – 4 862 человека. В общеобразовательных муниципальных учреждениях области дети с ОВЗ обучаются в интегрированной форме в специальных (коррекционных) классах, по адаптированным программам. В 2017 году открыто 1 209 коррекционных классов, где обучается более 8 600 детей с интеллектуальными нарушениями.



Сформированы отдельные классы-комплекты для детей с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. В 2017 году увеличилось количество детей с выраженными нарушениями интеллекта, обучающихся в муниципальных и областных образовательных учреждениях, до 2 200 человек. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в 2017 году образовательный процесс с детьми-инвалидами, обучающихся с применением дистанционных технологий, организован для 359 детей-инвалидов из 39 муниципальных образований. Реализуются 186 дополнительных программ естественно-научной, психолого-педагогической и художественной направленности, внедрены новые программы по робототехнике и 3D моделированию. В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» частично адаптировано 13 образовательных организаций (7 дошкольных, 4 – общеобразовательные, 2 организации дополнительного образования). На эти цели из бюджета области израсходовано 7,6 млн рублей, из местных бюджетов 4 млн рублей, предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 15,6 млн рублей.



Начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Анна Пшеничникова сообщила участникам совета о предоставлении социальных услуг на дому гражданам, имеющим инвалидность. На территории области социальные услуги на дому предоставляет 31 комплексный центр, этой работой охвачены все муниципальные образования Иркутской области.



– В настоящее время на социальном обслуживании на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения состоит 11 446 человек, из которых 6 237 или 54% имеют инвалидность. В соответствии с федеральным законодательством социальные услуги на дому предоставляются бесплатно несовершеннолетним и получателям социальных услуг, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. По поручению Губернатора Иркутской области этот перечень расширен и с 2015 года бесплатно предоставляются социальные услуги ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, с сентября 2017 года данное право предоставлено инвалидам I и II групп, а также гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области, – отметила Анна Пшеничникова.



Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума. Из 11 446 получателей социальных услуг на дому бесплатно предоставляются социальные услуги 10 179 гражданам, что составляет 89 % от общего числа обслуживаемых граждан.



Заместитель руководителя главного эксперта по организационно-методической и информационно-аналитической работе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Наталья Рыбченко доложила участникам заседания о показателях инвалидности населения Иркутской области и работе Главного бюро МСЭ за 2017 год. По ее информации в области проживает более 221 тысячи инвалидов, что составляет 9,1 % населения, из них 12 811 детей-инвалидов. Все здания в которых располагаются бюро МСЭ, построены и оборудованы для инвалидов и маломобильных групп граждан. Действует Кабинет социально-бытовой и социально-средовой адаптации инвалидов, отдел реабилитационно-экспертной диагностики для проведения сложных видов обследования. В 2017 году бюро провело 57 113 медико-социальных экспертиз, из них 49 956 – гражданам в возрасте 18 лет и старше, 7 157 – детям до 18 лет.



О проведении областной выставки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно» членам совета рассказал Алексей Макаров, первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. По инициативе общественных организаций инвалидов с 2017 года выставка проводится один раз в два года. В 2018 году областная выставка пройдет в «Сибэкспоцентре» с 4 по 6 декабря. Планируемое количество участников 140 человек. Традиционно выставка пройдет в два этапа: первый этап по месту жительства, второй этап среди победителей, занявших первые места. Как всегда, в рамках выставки пройдет конкурс по четырем номинациям, круглые столы, форумы, совещания. Определена тематика выставки «Откройте сердце для добра!». В настоящее время, формируется деловая программа, в управлениях социальной защиты населения ведется приём заявлений граждан для участия в выставке. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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