За пять лет по нацпроекту «Демография» в Приангарье планируется обучить не менее 4107 женщин в декрете

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять лет по нацпроекту «Демография» в Иркутской области планируется обучить не менее 4107 женщин, находящихся в декрете.

Министерство труда и занятости региона разработало региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Документ выполнен согласно условиям реализации национального проекта «Демография».

Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова, пишет пресс-служба губернатора.

В рамках регионального проекта министерство труда и занятости области с 2020 года будет организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Министр рассказала, что за пятилетний период планируется обучить не менее 4107 женщин. Общий объем финансовых средств по проекту составляет 208,82 млн рублей, из которых 198,38 млн рублей – средства федерального бюджета, 10,44 млн рублей – средства областного бюджета.

В 2020 году в рамках проекта предусмотрено обучить 714 женщин. На реализацию этого мероприятия будут предоставлены средства из областного бюджета 1,77 млн рублей, из федерального 33,64 млн рублей.

По данным министерства, наиболее востребованные профессии подготовки, переподготовки и повышения квалификации у женщин Приангарья, находящихся в декрете, – это парикмахер, инспектор отдела кадров, специалист по ногтевому сервису, менеджер и другие. Также пользуются спросом программы повышения квалификации: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и «1С: Предприятие». Более 70% женщин в первые месяцы после обучения уже возобновляют трудовую деятельность.