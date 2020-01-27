Заявки на участие в X научной конференции школьников «Человек и космос» принимаются в ИСЗФ СО РАН до конца января

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Институте солнечно-земной физики СО РАН до конца января принимаются заявки на участие в X научной конференции школьников «Человек и космос». По данным на 27 января, подано 39 заявок из Иркутской области и Республики Бурятия. Юбилейное мероприятие запланировано на 10 апреля и посвящено 60-летию научного учреждения, которое будет отмечаться в этом году. Как рассказал председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Челпанов, конференция состоит из двух этапов – заочного и очного. Все школьники, желающие принять в ней участие, должны зарегистрироваться на сайте cosmos-conference.ru и выбрать тему работы и научного руководителя из числа сотрудников ИСЗФ СО РАН. Среди тем, предложенных учеными, есть, например, такие: «Как измерить расстояние?», «Кому принадлежит Луна?», «Борьба с космическим мусором», «Проявление общей и специальной теории относительности в повседневной жизни», «Сумерки», «Солнце – это жизнь для нашей планеты или что-то большее?». Учащиеся также могут сформулировать тему работы самостоятельно, если у них уже есть определенные интересы в области космоса. Работа выполняется под руководством преподавателя школы и научного сотрудника ИСЗФ СО РАН. К концу марта ее надо будет оформить в краткие тезисы или видеоролик продолжительностью не более десяти минут и прислать на сайт конференции. - До начала апреля жюри оценит поступившие работы. Если они соответствуют всем требованиям, участников пригласят на очный этап конференции, - рассказал Андрей Челпанов. - 10 апреля в ИСЗФ пройдет стендовая сессия, затем шесть лучших исследователей презентуют свои работы перед всеми участниками конференции и жюри. Фото Сергея Дудакова Традиционно стендовые доклады оценивает жюри из 30 – 40 сотрудников ИСЗФ СО РАН. С каждым исследованием работают четыре – пять экспертов, они определяют глубину понимания проблемы, оригинальность подхода, правильность оформления работы. За сложные расчеты, моделирование и использование научной литературы на английском языке школьник может получить дополнительные баллы. Для учащихся будет прочитана лекция, для преподавателей – организован круглый стол, предусмотрена также культурная программа. Победители (одно первое, два вторых и три третьих места) получат ценные призы. - В конференции могут принять участие даже учащиеся начальной школы, - подчеркнул член оргкомитета конференции, заведующий лабораторией изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы, кандидат физико-математических наук Дмитрий Климушкин. – Мы, безусловно, рады, если они выберут физику и астрономию основой своей профессии в будущем, но важнее другое – показать юному поколению, как интересна наука, чего может достичь человек, научившийся думать и анализировать. Справка: Проведение конференции «Человек и космос» поддержано министерством образования Иркутской области, Институтом солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) и физическим факультетом Иркутского государственного университета. Инициатором проведения первой конференции был руководитель научно-образовательного центра ИСЗФ СО РАН Виталий Мазур. В 2019 году в конференции приняли участие 32 школьника из Иркутской области и Красноярского края. Первое место завоевала семиклассница Сабрина Шарипова из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа за работу «Параболический солнечный концентратор» (преподаватель – Маулида Акульшина, руководитель из ИСЗФ – Любовь Токарева). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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