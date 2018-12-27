Астроном Сергей Язев - о самых значимых для Иркутска событиях уходящего года

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги уходящего года. Своим мнением о самых важных для Иркутска и области событиях поделился директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор Сергей Язев.

- Я не буду говорить о политических событиях года минувшего – думаю, в Иркутске немало специалистов, кто сможет квалифицированно об этом сказать. Мне бы хотелось вспомнить о другом. Считаю, что одним из важнейших, знаковых событий в Иркутске явился долгожданный ввод в строй нового комплекса иркутской школы № 19, - говорит Сергей Язев. - Это прекрасный современный проект, школа обрела достойное современное оснащение, таких комплексов мало не только в городе, но и в стране. Согласно проекту администрации города, здесь будет работать самый крупный в Российской Федерации стационарный школьный планетарий. Всё идет по плану, завершается монтаж оборудования первой очереди, открытие планетария состоится уже скоро.

Если же говорить о событиях регионального масштаба – скажу опять-таки о новой школе, построенной в поселке Молодежный. Это тоже замечательный проект, которым можно гордиться.

А если строятся хорошие школы и развивается образование – значит, закладывается основа для достойного будущего.