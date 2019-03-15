Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ назначена на 14 июня

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ состоится 14 июня 2019 года. Дата утверждена приказом министерства науки и высшего образования РФ 12 марта, сообщает пресс-служба вуза.

На ближайшем Ученом совете университета будут сформированы и утверждены состав комиссии по выборам ректора ИГУ и положение о порядке выборов, в котором будут определены порядок выдвижения кандидатур, в том числе порядок самовыдвижения, а также сроки и процедура проведения выборов.

Напомним, в результате прошедших 30 октября 2018 года выборов ректора ИГУ определить победителя не удалось – ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов. За Александра Аргучинцева проголосовали 55 делегатов, за проректора по научной работе ИГУ Александра Шмидта – 54. Всего в голосовании приняли участие 113 выборщиков. Согласно Положению о выборах ректора ИГУ, победителем признается тот, кто набрал 50% плюс 1 голос от всех получивших бюллетени для голосования (это делегаты конференции трудового коллектива и члены Ученого совета ИГУ).

Исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета приказом Минобрнауки РФ с 6 декабря 2018 года был назначен академик, научный руководитель ИНЦ СО РАН Игорь Бычков.