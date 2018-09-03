Байкальский международный салон образования пройдет в Иркутске в ноябре

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве образования Иркутской области состоялось первое рабочее совещание по подготовке к проведению Байкальского международного салона образования (БМСО), который пройдет 22-24 ноября в областном центре.

Участие в обсуждении приняли руководитель АНО «Дирекция Московского международного салона образования» Максим Казарновский, руководители Института развития образования Иркутской области и Регионального института кадровой политики и непрерывного профобразования. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, разговор шёл о механизмах и подходах к формированию программы Байкальского образовательного салона с учётом опыта проведения аналогичного регионального форума в Уфе.

По мнению экспертов, деловая программа БМСО-2018 должна стать основой для профессиональной дискуссии, принятия важных решений и продуктивных контактов. Программа салона будет поделена на кластеры. Основными спецпроектами должны стать новые модели управления в образовании, семейное образование, креативное мышление, профориентация, цифровая лаборатория и многое другое.

– К каждому мероприятию у нас одно требование – уникальность повестки. Это должны быть темы, нигде не звучавшие, либо актуальные и поэтому заслуживающие широкого обсуждения профессиональной аудитории, – подчеркнул Максим Казарновский.

Следующим этапом подготовки станет поиск новых интересных лиц. Это могут быть педагоги-практики, эксперты, которые смогли бы о своих наработках рассказать на федеральных площадках. Особое значение отводится подбору спикеров, готовых ярко и харизматично подать ту или иную интересную тему. Перед проведением БМСО дирекция Московского международного салона образования обучит модераторов раскрывать выступления спикеров. На рабочем совещании определены кураторы всех ведомств и направлений.

Как пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, Байкальский международный салон образования будет проходить не только на площадках Сибэкспоцентра, Байкал Бизнес Центра, Байкал Арены, но и в ряде средних специальных учебных заведений, таких как региональный педагогический колледж, техникум архитектуры и строительства и другие.

В рамках салона состоится региональная педагогическая коллегия «Час с министром», где откроется общественная приёмная. Заместители министра и начальники управлений ответят на вопросы посетителей БМСО. Третий день мероприятия отводится работе с детьми, пройдут консультации с родителями с привлечением председателей предметных комиссий ЕГЭ. Также на площадках БМСО детям будет предоставлена возможность пройти профессиональные пробы.

Салон станет авторитетной площадкой профессионального обучения, поэтому по его завершению участники получат сертификаты. По мнению Максима Казарновского, каждое событие салона должно завершаться тезисами, которые станут для участников подспорьем в дальнейшей работе.