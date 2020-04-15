Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Библиотеки пострадавших от наводнения районов Приангарья получат 2,5 тысячи книг. Издания уже доставили из Москвы, они находятся в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

– Книги предназначены для восстановления фондов десяти библиотек Иркутской области, пострадавших от наводнения летом 2019 года. Они расположены в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Черемховском районах. Особенно сильно пострадали фонды библиотек сел Алыгджер, Катарбей, поселков Октябрьский, Евдокимовский. Там были практически полностью уничтожены фонды книг, библиотеки будут рады принять в дар новые издания, - сказал Руслан Дячук.

Литература для библиотек пострадавших районов собрана жителями Москвы, а также предоставлена из обменно-резервного фонда ГБУК Москвы «Центральная городская деловая библиотека» столицы. Это современная и классическая художественная литература зарубежных и российских авторов, литература по самообразованию, справочники и энциклопедии, а также издания для детей. Специалисты библиотеки имени Молчанова-Сибирского составят список поступивших книг, и направят его во все пострадавшие библиотеки, чтобы их сотрудники выбрали нужные экземпляры для своих учреждений. После стабилизации эпидемиологической обстановки их доставят в библиотеки.

Это не первая помощь пострадавшим библиотекам Приангарья. В дар от неравнодушных жителей страны уже собрано более 10 тысяч книг. Кроме того, в 2020 году из областного бюджета выделено более 12 миллионов рублей на приобретение книжной продукции, методических и учебных пособий для библиотек из зон подтопления.