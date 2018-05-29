Более 1,2 миллиона рублей потратят в Приангарье в этом году на обучение пенсионеров компьютерной грамотности

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионный фонд РФ в 2018 году предоставил 871,8 тысячи рублей на реализацию мероприятий по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Иркутской области. Еще 392 тысячи рублей на это выделили из регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области, на эти деньги планируется обучить 850 человек.

К слову, в 2017 году субсидия из бюджета Пенсионного фонда РФ бюджету Иркутской области составила порядка 4 млн рублей. Из этих денег 3,2 млн рублей пошло на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, на ремонт учреждений социального обслуживания, 871 тысяча рублей – на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Обращаться с такой техникой научили 720 человек.