ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Новости образования в Иркутской области
14.05.2020

Более 20 миллионов рублей направят на поддержку сельских учителей из бюджета Приангарья

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 20 млн рублей выделено из бюджета Иркутской области на реализацию программы «Земский учитель». Документы уже подали 73 человека, прием заявок продолжается. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Программа направлена на поддержку учителей и обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, которые находятся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. Участникам программы в Приангарье будут выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей. Как расходовать средства, победители конкурсного отбора определяют самостоятельно.

Основными требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно.

Всего в Иркутской области 46 667 педагогических работников. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 818 человек. Остро нуждаются в педагогических кадрах образовательные учреждения более 25 районов области. В перспективе до 2023 года школам необходимо будет 5859 педагогов. Особенно нужны учителя начальных классов, иностранного языка, математики, русского языка и литературы, физики и астрономии, истории и обществознания, физической культуры, педагоги-психологи.

КООРДИНАТЫ:

  • Прием документов осуществляется региональным оператором – ГАОУ ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской области». Информация по вопросам организации проведения конкурсного отбора представляется по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 293, 341) – Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, по адресу электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Всего будет принято 97 заявок.
  • С условиями и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на Всероссийском портале «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/, а также на официальном сайте министерства образования Иркутской области http://www.minobr.irkobl.ru/ и на сайте регионального оператора: https://iro38.ru.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
Студенты и выпускники вузов Приангарья смогут пройти онлайн-стажировки МТС по 14 направлениям14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила онлайн-стажировки для студентов и выпускников вузов Приангарья и других регионов по 14 направлениям. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Более 20 миллионов рублей направят на поддержку сельских учителей из бюджета Приангарья14.05.2020
-20-
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 20 млн рублей выделено из бюджета Иркутской области на реализацию программы «Земский учитель». Документы уже подали 73 человека, прием заявок продолжается. Об этом рассказали в министерстве образования региона.
Выпускники девятых классов не будут сдавать обязательные экзамены в этом году14.05.2020
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Для выпускников девятых классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Иркутский госуниверситет возглавил Александр Шмидт13.05.2020
2020-05-13-08-42-30
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Доктор химических наук, профессор Александр Шмидт выбран на пост ректора Иркутского государственного университета большинством голосов на конференции работников и обучающихся вуза.
В иркутскую «Точку будущего» требуются педагоги, административный и обслуживающий персонал12.05.2020
2020-05-12-02-50-09
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске проводит дополнительный набор педагогов, административного и обслуживающего персонала по 70 специальностям. Выбрать интересующую вакансию и заполнить анкету кандидата можно на сайте точкабудущего.рф с 12 мая по 25 июня 2020 года, сообщает пресс-служба организации.
«Точка будущего» в Иркутске с 12 мая начнёт принимать заявления на зачисление детей в детсад 11.05.2020
2020-05-11-03-47-21
Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске с 12 мая начнёт принимать заявления от родителей на зачисление в детский сад. Уточнить даты приема по группам и подать заявление можно на сайте точкабудущего.рф, сообщает пресс-служба учреждения.
Волонтеры ИрГУПС стали призерами всероссийского студенческого квеста «Лесомания»10.05.2020
Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Волонтеры ИрГУПС стали призерами всероссийского студенческого квеста «Лесомания», организатором которого выступила Ассоциация «зеленых» вузов страны.
В Иркутской области утвержден перечень приоритетных профессий для обучения безработных08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден перечень приоритетных профессий для обучения безработных жителей региона. Документ подготовлен министерством труда и занятости Приангарья, сообщает пресс-служба губернатора.
Ректора ИГУ выберут 13 мая08.05.2020
-13-
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция по выборам ректора ИГУ состоится 13 мая. Тайное голосование пройдет в двух режимах – на дому или очно с условием соблюдения правил самоизоляции в НБ ИГУ имени Валентина Распутина, сообщает пресс-служба вуза.
Образовательный процесс в вузах Приангарья планируют завершить к концу июня08.05.2020
2020-05-07-17-55-45
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 74 тысячи студентов вузов Иркутской области проходят обучение в дистанционной форме. Такой формат сохранится до конца июня. Дистанционными будут промежуточная и итоговая аттестации, а также защита выпускных квалификационных работ, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на областное Минобразования.
В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начало учебного года08.05.2020
Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СМИ со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщают, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
В «Золотой фонд Сибири» вошли 225 школьников из Иркутской области07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Победителями и призерами региональной межвузовской олимпиады «Золотой фонд Сибири» в 2019-2020 учебном году стали 225 учащихся образовательных учреждений Иркутской области. Соревнования проходили по 29 предметам. Итоги были подведены 28 апреля в формате онлайн-трансляции.
До 29 мая продлен срок приема документов на участие в программе «Земский учитель» в Иркутской области07.05.2020
2020-05-07-05-23-25
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство образования Иркутской области информирует о продлении сроков приема документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку на участие можно до 29 мая 2020 года включительно.
Учебный год в образовательных организациях Приангарья продлится до 25 мая06.05.2020
-25-
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Учебный год в образовательных организациях Иркутской области продлится до 25 мая. Большинство школ Иркутской области ограничат учебную нагрузку с 6 мая и продолжат удаленное обучение школьников с применением дистанционных технологий лишь по некоторым предметам. Часть учреждений приняла решение оставить все предметы в расписании.
В Иркутской области создадут региональный координационный совет по развитию высшей школы03.05.2020
Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании совета ректоров региона. Оно состоялось 30 апреля в режиме видеоконференции. Главными темами обсуждения стали дистанционное обучение студентов, создание регионального координационного совета по вопросам развития высшей школы, а также выборы председателя совета ректоров Приангарья.
Сергей Тен: необходимо закрепить единую пропорцию начисления зарплаты учителям30.04.2020
2020-04-30-09-50-38
Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волнения в системе школьного образования, которые возникли в России в связи с распространением новой вирусной инфекции и переходом на дистанционный режим обучения, обнажили ряд сопутствующих проблем. В том числе, это касается последствий плановых «преобразований» образовательной системы в целом. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.
В Иркутске дежурные группы работают в 46 детсадах30.04.2020
-46-
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - До снятия режима самоизоляции в детских садах Иркутска будут работать только отдельные дежурные группы для детей, родители которых вынуждены продолжить работу согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
ИГУ вошел в международный репутационный рейтинг Round University Ranking30.04.2020
-round-university-ranking
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет – единственный вуз Прибайкалья, вошедший в международный репутационный рейтинг университетов агентства Round University Ranking (RUR).
Плюсы и минусы «дистанционки» в Иркутской области: комментируют чиновники, педагоги и родители29.04.2020
2020-04-29-02-07-46
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подходит к концу первый месяц дистанционного обучения в учебных заведениях разного уровня – от школ до вузов. Введённое из-за режима самоизоляция на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19,  оно вызывало споры и до сих пор является предметом дискуссии. Насколько эффективен дистант и каковы его перспективы – своими соображениями поделились педагоги, родители и чиновники.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 апреля 2020 года28.04.2020
edu280420
В ИрГУПСе сессия будет проходит в онлайн-режиме28.04.2020
2020-04-28-03-39-49
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС будут сдавать сессию онлайн. Такое решение приняла администрация университета в рамках возможного продления режима дистанционного обучения. Положение о порядке проведения экзаменов во втором семестре 2019-2020 учебного года в режиме дистанта размещено на официальном сайте вуза.
Выпускники ИГУ 2020 года не будут сдавать госэкзамены – только защищать дипломы27.04.2020
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для выпускников ИГУ в 2019-2020 учебном году процедура государственной итоговой аттестации пройдет исключительно в форме защиты выпускной квалификационной работы с применением дистанционных образовательных технологий. Сдавать государственный экзамен они не будут, сообщает пресс-служба вуза.
Дистанционное обучение в иркутских школах продлится до 23 мая27.04.2020
-23-
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В школах областного центра дистанционное обучение 1-11 классов продолжится до 23 мая 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.
В Приангарье до 14 мая принимают заявления от педагогов на участие в программе «Земский учитель»27.04.2020
2020-04-27-04-16-09
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье продолжается прием документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку можно до 14 мая 2020 года включительно, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Минобразования.
Студентам ИрГУПСа на время пандемии скостили 50% платы за общежития24.04.2020
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ИрГУПС реализовал меры социальной поддержки студентов в период пандемии COVID-19. Так, в период с 1 по 30 апреля 2020 в общежитиях вуза отменили плату за допуслуги, а плата за найм и коммунальные услуги сокращена на 50%. Для студентов, которые выехали из общежития раньше 1 апреля, будет проведен перерасчет.
Абсолютным победителем международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8» стал магистрант ИГУ24.04.2020
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студент магистратуры Института математики и информационных технологий ИГУ Михаил Латышев стал абсолютным победителем Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8».
Трансляции видеоуроков для школьников начнутся по ОТР 27 апреля24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Трансляции видеоуроков для школьников начнутся по ОТР 27 апреля. Об этом заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил во время пресс-конференции, посвященной проекту «Моя школа online», сообщает пресс-служба партии.
Гимназия-интернат появится в Усть-Орде24.04.2020
2020-04-24-02-49-59
УОБО, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском Бурятском округе будет создана гимназия-интернат. Решение об этом было принято 23 апреля на заседании правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутской области ЕГЭ и ОГЭ пройдут в очной форме23.04.2020
2020-04-23-07-18-14
Иркутская область, (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку – 24 июня, 7 июля – резервный день. ОГЭ по предметам по выбору учащихся в 2020 году проводиться не будет.
В ИГУ начнет работу образовательный проект «IT-Академия Samsung»22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С нового учебного года в Иркутском государственном университете начнет работу образовательный проект «IT-Академия Samsung». Студенты получат практические знания в наиболее востребованных сферах информационных технологий, обучаясь по программам «Искусственный интеллект», «Мобильная разработка» и «Интернет вещей».
В Приангарье дистанционное образование рекомендуют продлить до 25 мая22.04.2020
-25-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство образования Иркутской области рекомендовало муниципальным управлениям образования до 25 мая продолжить удаленное обучение школьников с применением дистанционных технологий по некоторым предметам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на ведомство.
Иркутску в 2020 году выделят деньги на строительство блока начальных классов в школе №5721.04.2020
-2020-57
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутску в 2020 году будут выделены средства из областного и федерального бюджетов на строительство еще одной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 20 апреля 2020 года20.04.2020
2020-04-20-16-14-58
Виртуальные проекты для детей реализует Иркутская библиотека имени Марка Сергеева20.04.2020
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Виртуальные проекты для малышей и младших школьников реализует Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева.
Школьников из Приангарья приглашают на онлайн-конкурс по английскому языку20.04.2020
2020-04-20-04-24-20
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школьников из Иркутской области приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе по английскому языку «Mr. Bright» от ИГУ и образовательного центра «Easy School», который пройдет 24-26 апреля.
Читать все новости раздела «Образование»
Новости образования в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)