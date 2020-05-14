|Новости образования в Иркутской области
|14.05.2020
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Более 20 миллионов рублей направят на поддержку сельских учителей из бюджета Приангарья
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Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 20 млн рублей выделено из бюджета Иркутской области на реализацию программы «Земский учитель». Документы уже подали 73 человека, прием заявок продолжается. Об этом рассказали в министерстве образования региона.
Программа направлена на поддержку учителей и обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, которые находятся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. Участникам программы в Приангарье будут выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей. Как расходовать средства, победители конкурсного отбора определяют самостоятельно.
Основными требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно.
Всего в Иркутской области 46 667 педагогических работников. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 818 человек. Остро нуждаются в педагогических кадрах образовательные учреждения более 25 районов области. В перспективе до 2023 года школам необходимо будет 5859 педагогов. Особенно нужны учителя начальных классов, иностранного языка, математики, русского языка и литературы, физики и астрономии, истории и обществознания, физической культуры, педагоги-психологи.
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