Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема Дмитрия Бердникова

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема мэра областного центра Дмитрия Бердникова.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие прошло в новом здании школы №19. Глава города поздравил педагогическое сообщество с приближающимся Днем знаний и наградил работников сферы образования грамотами, благодарностями и памятными знаками.

– Открытие новой школы – это очередной шаг в масштабной работе по развитию образовательной системы города, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сейчас полным ходом идет строительство школы в микрорайоне Лесной, пристроя к гимназии №25. Если говорить о далеко идущих планах, наша задача – перевод всех школ города на режим обучения в одну смену. Кроме того, мы активно строим и ремонтируем дошкольные учреждения. В сентябре откроются два детских сада на станции Батарейной и улице Байкальской.

Перед началом торжественной церемонии для всех желающих ученики школы №19 провели экскурсии по новому зданию. Гордостью школы станет планетарий с куполом диаметром 11 метров. В распоряжении школьников и педагогов большая библиотека, просторный актовый зал, бассейн с двумя чашами, многофункциональный спортзал, столовая на 425 мест и специальные кабинеты для уроков физики, астрономии, информатики, робототехники, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На базе школы №19 будут реализовываться сразу нескольких крупных проектов: углубленное изучение астрономии, развитие Байкальской школьной лиги КВН и первый конвергентный класс.

– Это наш подарок Иркутску к первому сентября, к юбилею Академгородка. Школа построена с учетом всех современных требований. И я искренне надеюсь, что здесь будет комфортно и уютно как учащимся, так и педагогам, – отметил мэр.

В Иркутске 1 сентября торжественные линейки пройдут в 71 школе, за парты сядут свыше 79 тысяч школьников, из них чуть более 9 тысяч первоклассников.