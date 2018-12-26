Более 200 руководителей образовательных учреждений Иркутска подписали обращение к горожанам

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 200 директоров иркутских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования подписали обращение к жителям города в связи с кадровыми перестановками.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в тексте обращения говорится о недопустимости привлечения родителей в процессы, касающиеся трудовых отношений между работодателем и работниками.

– Совет директоров и педагогическая общественность, обсудив сложившуюся ситуацию, считает необходимым заявить о неприемлемости такого поведения своих коллег, преступающих нравственные нормы, переходящих на личностные претензии, что, безусловно, является нарушением педагогической этики, профессиональной культуры, – говорится в обращении.

Документ обсудили сегодня, 27 декабря, на ежегодном совещании директоров учебных организаций города. Решение подготовить обращение было принято накануне на заседании Совета руководителей образовательных учреждений Иркутска. По мнению участников Совета, сложившаяся ситуация негативно сказывается на системе образования областного центра.