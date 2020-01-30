Более 7 тысяч педагогов участвуют в Иркутском форуме образования – 2020

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января стартовала деловая программа 13 Иркутского форума образования «Время решений и действий». В нем принимают участие более семи тысяч педагогов общего и дополнительного образования, руководители учреждений, родители, студенты и школьники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Среди гостей городского форума учителя из Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Иркутского района. На церемонии открытия, которая прошла в новом учебном блоке гимназии №25, участников приветствовали мэр города Дмитрий Бердников, и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович, начальник департамента образования Иркутска Александр Костин.

– Иркутск является флагманом регионального образования. В нашем городе реализуются инновационные программы, в кратчайшие сроки возводятся современные школы и детские сады, спортивные сооружения. Только за последние четыре года таких социальных объектов построено более 30. Каждому образовательному учреждению города есть чем гордиться. В любой школе, детском саду, спортивной секции или творческом объединении есть собственные достижения, особенные педагогические подходы. Работа городского форума образования – отличная площадка для обмена информацией, знаниями, опытом. Уверен, результаты работы станут серьезным импульсом для дальнейшего развития образования как в Иркутске, так и в Иркутской области, – прокомментировал Дмитрий Бердников.

В рамках открытия форума работали презентационные площадки образовательных учреждений Иркутска, выставка «Иркутские школы в годы Великой Отечественной войны», подготовленная сотрудниками музея истории Иркутска имени Сибирякова. Церемония открытия транслировалась в иркутские школы №№ 9, 19, 33, 64, 69, где также проходят мероприятия городского форума образования.

До 1 февраля на площадках новых и капитально отремонтированных школ Иркутска пройдет около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. Участники будут работать по семи направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». Основная цель – реализация идей национального проекта «Образование» на муниципальном уровне, объединение ресурсов города для создания единого качественного образовательного пространства.