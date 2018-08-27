Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 808 учителей присоединились к всероссийскому проекту по экологическому просвещению школьников «Экокласс» и проводят интерактивные уроки на различные экологические темы в своих классах.

Как сообщают инициаторы проекта, в уроках уже приняли участие почти 30 тысяч школьников региона.

Для проведения экоуроков учителю необходимо зарегистрироваться на сайте экокласс.рф и бесплатно скачать готовые методические материалы. Комплект материалов включает анимированную презентацию, игровые задания и раздаточные материалы, текстовый и видеогид для учителя. Сейчас на портале доступно 20 экологических уроков на различные темы: водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата и другие. Материалы уроков создаются профессиональными педагогами, методистами, биологами и экологами-практиками при участии различных партнеров.

Всего в проекте «Экокласс» зарегистрированы и проводят экоуроки более 40 тысяч учителей из всех регионов России и восьми стран СНГ. В уроках уже приняли участие более 2 миллионов школьников.

– Задача проекта «Экокласс» – в интерактивной увлекательной форме рассказать школьникам об экологических проблемах, и, главное, научить их вносить свой практический вклад в решение этих проблем и в сохранение природы. Для учителей готовые материалы уроков – это возможность легко заниматься таким важным делом, как экопросвещение, – рассказывает региональный руководитель Движения ЭКА Лариса Тимошенко.

Портал экокласс.рф был запущен движением ЭКА в 2016 году с целью экологического просвещения школьников. Уроки без специальной подготовки могут проводить учителя, родители и экоактивисты. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале, будет проведен конкурс на звание «Экоучитель года».