Более четырех миллиардов рублей планируется добавить на госпрограмму Иркутской области «Развитие образования» в 2018 году

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Возможность увеличения объема финансирования программы Иркутская область «Развитие образования» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов более чем на четыре миллиарда рублей обсудили на заседании правительства Иркутской области.

На что необходимы дополнительные средства, доложила министр образования региона Валентина Перегудова, сообщает пресс-служба регправительтсва.

Почти 3,3 млрд рублей предполагается направить на предоставление субвенций муниципальным образованиям для выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Почти 95 миллионов рублей необходимо на субсидирование частных дошкольных и общеобразовательных организаций, более 93 млн рублей – на выплату заработной платы работникам подведомственных министерству образования организаций. На проведение регионального чемпионата «Профессионалы будущего» по стандартам JuniorSkills предусмотрено дополнительно 873 тысячи рублей.

Более 137 млн рублей планируется добавить на капитальные ремонты образовательных учреждений региона: школ №3 Киренска, №2 Свирска, в поселке Кутулик Аларского района, в поселке Маркова Иркутского района, №1 в Зиме, №1 в селе Оса, в поселке Новонукутский, №25 в Тулуне, №1 в поселке Качуг, гимназии имени Надькина в Саянске, школы в селе Алымовка Киренского района.

Более 362 млн рублей предлагается направить дополнительно на обеспечение строительной готовности объектов образования. В частности, школы в 7 «А» микрорайоне Ангарска, школы в поселке Горячий ключ Иркутского района, гимназии №25 Иркутска, школы в поселке Баяндай, школы в селе Кривая Лука Киренского района, школы в селе Хомутово Иркутского района.