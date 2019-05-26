Братский филиал Байкальского университета удалось сохранить: уже объявлен набор студентов

Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Филиал Байкальского государственного университета в Братске продолжит свою работу и уже готовится к новому набору студентов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Государственной Думы РФ от Приангарья Андрей Чернышёв.

На протяжении трёх лет учреждению запрещали проводить набор на бюджетные места, что неминуемо привело бы к закрытию филиала вуза в Братске уже в самое ближайшее время. В начале года с просьбой оказать содействие в решении вопроса к парламентарию обратилась руководитель филиала БГУ Елена Епифанцева.

– Я провел встречу и заручился поддержкой заместителя министра науки и высшего образования РФ, – отметил Андрей Чернышёв. – Также по моей просьбе оказал помощь председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол. Безусловно, требовалось отстоять наше учебное заведение ради будущего Братска – наличие нескольких центров высшего образования позволит закрепить молодёжь в городе, готовить профессиональные кадры.

17 мая на заседании Учёного совета Байкальского университета было озвучено решение о включении Братского филиала в правила приема вуза. Уже объявлен набор студентов на 2019-2020 год. За оказанную поддержку в сохранении филиала вуза в Братске Андрея Чернышёва поблагодарила его директор Елена Епифанцева.

– Примите искреннюю и глубокую благодарность от преподавателей, сотрудников, студентов филиала БГУ от меня лично и от всех жителей Братска, – отметила в своем письме депутату Елена Ивановна. – Благодаря Вашему участию филиалу восстановлено право приема студентов на первый и последующие курсы, а это означает стабильность и возможность дальнейшего развития филиала БГУ на благо города Братска, северных территорий Иркутской области и России в целом.

На данный момент возможен только коммерческий набор, но в ближайшей перспективе появится возможность обучения и за счёт бюджетных ассигнований. Уже в начале июня Братский филиал БГУ проведет для школьников день открытых дверей.