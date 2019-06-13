Черемховский горнотехнический колледж выиграл грант на создание новых мастерских

Черемхово, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский горнотехнический колледж имени Щадова выиграл грант на 21 млн рублей. На эти деньги до конца 2019 года в учебном заведении планируют создать пять мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills Russia.

Как сообщает пресс-служба администрации Черемхово, в конкурсном отборе участвовали 711 образовательных организаций со всех регионов России, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее востребованным направлениям развития экономики. Из них 144 признаны победителями и получателями гранта. В их числе – три профессиональные образовательные организации Иркутской области.

– Средства гранта будут направлены на реализацию проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Будут созданы мастерские по компетенциям: программные решения для бизнеса, разработка мобильных приложений, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, веб-дизайн и разработка, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», – говорят в мэрии Черемхово.