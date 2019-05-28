Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников. Рекрутинговая интернет-платформа HeadHunter составила рейтинг сибирских вузов по количеству топ-менеджеров. Исследования проводились в мае 2019 года.

Пресс-служба портала сообщает, что первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров.

В тройку лидеров вошли еще два вуза Новосибирска: СИУ РАНХиГС (5,7%) и НГТУ (5,3%). На четвертой строчке ОмГУ с 5,1%, а замыкает пятерку лидеров СибГИУ (4,9%).

Среди иркутских вузов наибольшее количество топ-менеджеров выпускает Иркутский государственный университет путей сообщения (4,4%). Затем идет Байкальский государственный университет (4,3%), Иркутский государственный университет (4,1%) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (3,8%).

– Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают. Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи (НИТГУ – 51% живут в томской области, НИТПУ – 50%), – отметила руководитель пресс-службы СФО Елана Таращук.

Интересно, что самая большая доля тех, кто не стал переезжать, среди выпускников НГСУ (Новосибирск), КГПУ (Красноярск) и СибГТУ (Красноярск). Примерно каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди студентов НГУ (доля 27%), ОмГУ (25%) и КемГУ (17%)».