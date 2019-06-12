Четверо выпускников в Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на сто баллов

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике. В Приангарье 100 баллов по литературе получили четыре школьника – из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска.

Как сообщает пресс-служба Института развития образования Приангарья со ссылкой на региональный центр обработки информации, получили за экзамен более 80 баллов 43 выпускника.

Напомним, ЕГЭ по литературе сдавался 27 мая. Заявления на участие в экзамене написал 617 человек, пришли сдавать 499. Экзаменационная работа по литературе состояла из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут. Минимальный балл ЕГЭ по литературе – 32.

Специалисты отмечают: литература не самый популярный предмет, который сегодня выбирают школьники для сдачи ЕГЭ. Ежегодно его сдают не более 5% выпускников. Экзамен по литературе необходим при поступлении на факультеты журналистики, лингвистики, филологии и музыкально-театрального искусства.

Экзамен по географии писали 255 человек из 324, подавших заявление. Максимальный балл, заработанный на экзамене в Иркутской области, составил 96. На 80 и более баллов написали 12 выпускников. Экзамен необходим для поступления на географические отделения вузов.Разработчики концепции ЕГЭ планируют расширить перечень специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать этот предмет.

Кроме того, стали известны результаты по базовой математике. В этом году количество участников ЕГЭ по предмету значительно уменьшилось и составило 5152 человек. Снижение произошло по причине разделения в 2019 году базовой и профильной математики в два отдельных экзамена.

В ближайшее время станут известны результаты ЕГЭ по профильной математике, истории и химии.