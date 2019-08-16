День знаний в Иркутске отметят в воскресенье – 1 сентября

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Приказ о проведении Дня знаний 1 сентября 2019 года подписал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В этом году 1 сентября приходится на воскресный день, что делает День знаний особенно торжественным. Родителям школьников и, особенно, первоклассников представится возможность посетить линейки, встретиться с учителями и классными руководителями, провести время с детьми в преддверии начала учебного года, – отметил начальник департамента.

В общеобразовательные организации уже подано 9330 заявлений от родителей первоклассников. Запись продлится до 5 сентября. Всего в 2019-2020 учебном году школы Иркутска будут посещать более 90 тысяч школьников.

На сегодняшний день в Иркутске завершается приемка школ. Специалисты департамента образования, надзорных и контролирующих органов проверяют готовность учебных заведений к началу учебного года. Особое внимание уделяется обеспечению безопасного пребывания детей в зданиях. Кроме этого, готовятся к открытию школа в микрорайоне Лесной и новый корпус гимназии №25, а также школы №8 и №9, где выполнен капитальный ремонт.