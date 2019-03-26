Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа, которое состоялось в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты 2019».

На мероприятии присутствовали председатели и члены родительских комитетов школ и детских садов, ветераны педагогического труда, руководители образовательных организаций Правобережного округа города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Мы делаем всё возможное, чтобы создать для жителей как центральной части города, так и более отдаленных районов комфортные условия жизни. Это хорошие дороги, удобные чистые тротуары, благоустроенные дворы и скверы. Это безопасный общественный транспорт с удобными маршрутами движения. Наконец, это современные детские сады и школы, доступное и качественное образование, возможность заниматься спортом и творчеством, – отметил глава города.

В 2019 году завершится строительство детского сада на 350 мест по улице Зимняя. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне Лесной. Кроме того, в этом году начнется разработка проектно-сметной документации детского сада на 11 мест по ул. Радищева. Прорабатывается вопрос возведения здания для кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории детского сада №118 на Баррикад.

– Большая работа ведется по строительству и ремонту школ. Только в Правобережном округе за последнее время сделан начальный блок школы № 66, капитально отремонтировано здание лицея № 2. Летом этого года завершится строительство школы в микрорайоне Лесной на 616 мест, капитальный ремонт зданий 8-й и 9-й школ, – добавил Дмитрий Бердников.

В 2018 году в Правобережном округе завершено строительство универсальной спортивной площадки лицея №2, установлен спортивный комплекс на территории школы №73, проведен ремонт корта школы №65. В планах – возведение ФОКов в предместье Радищева, микрорайонах Топкинский и Лесной, ледовой арены по ул. Ленская. В этом году будет подготовлена проектная документация и пройдены все необходимые экспертизы.

На собрании также обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств и дворов города, ремонта дорог. Кроме того, Дмитрий Бердников поздравил ветеранов педагогического труда – юбиляров 2018, 2019 годов и наградил лауреатов городских конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший работник дошкольной организации» в Правобережном округе.