|Образование
|07.05.2020
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До 29 мая продлен срок приема документов на участие в программе «Земский учитель» в Иркутской области
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство образования Иркутской области информирует о продлении сроков приема документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку на участие можно до 29 мая 2020 года включительно.
Как сообщает пресс-служба Института развития образования Иркутской области, победителям конкурсного отбора предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.
Напомним, программа реализуется ведомствами по инициативе президента Российской Федерации и направлена на улучшение образовательной системы страны. Основные требования к участникам: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность претендента осуществить переезд на расстояние не менее 200 км от места его регистрации по месту жительства или места работы на день подачи заявления, а также работать в образовательной организации пять лет непрерывно.
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