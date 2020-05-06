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Образование
07.05.2020

До 29 мая продлен срок приема документов на участие в программе «Земский учитель» в Иркутской области

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство образования Иркутской области информирует о продлении сроков приема документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку на участие можно до 29 мая 2020 года включительно.

Как сообщает пресс-служба Института развития образования Иркутской области, победителям конкурсного отбора предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Напомним, программа реализуется ведомствами по инициативе президента Российской Федерации и направлена на улучшение образовательной системы страны. Основные требования к участникам: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность претендента осуществить переезд на расстояние не менее 200 км от места его регистрации по месту жительства или места работы на день подачи заявления, а также работать в образовательной организации пять лет непрерывно.

КООРДИНАТЫ:

  • Прием документов осуществляется региональным оператором – Институтом развития образования Иркутской области. Информация по вопросам организации проведения конкурсного отбора представляется по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 293, 341) – Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, по адресу электронной почты:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
  • С условиями и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на Всероссийском портале «Земский учитель», а также на официальном сайте министерства образования Иркутской области и на сайте регионального оператора.

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