Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-министр образования Иркутской области Виктор Басюк назначен замминистра просвещения России Ольги Васильевой. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства страны 9 сентября.

Сам документ датируется 6 сентября. В нем сказано: «Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской федерации».

Виктор Басюк был министром образования Иркутской области до октября 2013 года, затем добровольно ушел в отставку с 1 ноября. Напомним, в должность он вступил 26 марта 2009 года, соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Мезенцев. Затем 18 июня 2012 полномочия Виктора Басюка на посту министра были подтверждены указом губернатора Сергея Ерощенко.

До недавнего времени Виктор Басюк был советником министра просвещения РФ.