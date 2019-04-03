Евгений Стекачёв: Иркутск «впереди планеты всей» по строительству школ

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске каждый год строятся новые школы и это основной способ сократить количество смен обучения. Город с задачей справляется по максимуму, считает председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.

– В думу Иркутска поступают жалобы. Я сам отец двоих детей и мне тоже не нравится, что у нас те же две смены. Это постоянные изменения графика работы родителей, надо подстраиваться, то есть это вообще неудобно. На сегодняшний день основной посыл со стороны президента, который исполняется администрацией Иркутска, – это строительство школ. Я считаю, что Иркутск, без ложно лести, впереди планеты всей по выполнению этой программы, – сказал на пресс-конференции 3 апреля Евгений Стекачёв.

Он подчёркивает: в городе в кратчайшие сроки возводят школы, в том числе и крупные. При этом образовательные учреждения становятся целыми социальными центрами.

– В школе №19, например, планетарий появился, бассейны сейчас везде. Когда я учился, ни о каких бассейнах и планетариях речи не шло, всё было по-другому, – говорит председатель думы Иркутска.

Помимо строительства новых школ, в Иркутске решают проблемы и с укомплектованностью кадрами, добавляет зампред думы областного центра Виталий Матвийчук.

– Работаем сейчас над тем, чтобы как можно больше учителей в школы привлечь. Педагоги не хотят идти в школу из-за низких зарплат. Мы сейчас думаем, как привлечь и молодые кадры, вернуть тех, кто ушёл, – говорит зампред.

Напомним, Иркутск стал первым городом в регионе, где возвели школу на 1275 мест. Её ввели в 2017 году в ЖК «Эволюция». Тогда же сдали основной блок в школе № 64 на улице Гидростроителей и начальную школу № 66 на улице Ленской. В 2018 году приступили к строительству школы на 600 мест в микрорайоне Лесной, по улице Багратиона возводили школу №25 на 550 мест, сдали школу №19 в Академгородке.