Гиды-интерпретаторы Приангарья повысят свою квалификацию на лекциях американских коллег в Бурятии

Бурятия, Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 22 по 26 сентября 2018 года в визит-центре «Байкал заповедный» Байкальского государственного природного биосферного заповедника пройдут курсы интерпретации для работников особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, во всем мире гиды-интерпретаторы являются незаменимыми сотрудниками национальных парков, музеев, океанариумов, заповедников и национальных парков, рассказывающими посетителям о значимости и важности сохранения посещаемых ими мест. Этот курс позволит сотрудникам ООПТ повысить профессиональный уровень в области интерпретации природного наследия и усовершенствовать знания в сфере заповедного дела. Среди слушателей курса – «Заповедное Прибайкалье», «Заповедное Подлеморье», ЭкоЦентр «Заповедники», Байкальский государственный природный биосферный заповедник, Государственный природный заповедник «Витимский» и школа-интернат №21 ОАО «РЖД». Лекции в Байкальском заповеднике для работников ООПТ будут читать специалисты в области интерпретации как российского, так и международного уровня. Среди них: Мари Лонг (Marie Long) – заместитель директора по образовательной природоохранной деятельности и науке, сотрудник музея Аризона Сонора Дезерт Мьюзеум (Arizona-Sonora Desert Museum) с 20-летним стажем в сфере природоохранной деятельности, интерпретации наследия и преподавательской деятельности в области экологии пустынь. Мари Лонг занимается координацией исследовательской, образовательной и природоохранной деятельности пустыни Сонора и отвечает за музейную интерпретацию, а также проведение образовательных и культурных программ, использование коллекции чучел и материальных артефактов. В настоящее время Мари сотрудничает с САИ, а также оказывает поддержку в области интерпретации наследия и образовательной деятельности музеям и природным заповедникам России.

Чак Леннокс (Chuck Lennox) – специалист по интерпретации наследия, преподаватель и тренер с 35-летним стажем. Чак Леннокс является руководителем и основателем компании Lennox Insites – агентства, специализирующегося на оказании консультативной помощи в формировании уникального опыта посетителей, обеспечении интерпретации наследия, неформального образования и оценки работы ресурса. Кроме того, Чак является ведущим сертифицированным тренером Национальной Ассоциации Интерпретации США, сертифицированным гидом и специалистом по планированию. В последние несколько лет Чак принимает активное участие в обучении специалистов с озера Байкал и Дальнего Востока на курсах для гидов-интерпретаторов в США.

Елена Александровна Вебер – кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и переводоведения Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета, тренер САИ.

Татьяна Владимировна Старова – директор туристической компании «А-Б Турс», тренер САИ.

Светлана Леонидовна Куклина – старший преподаватель кафедры почвоведения Иркутского государственного университета, директор АНО «Центр экологических исследований и образования», тренер САИ. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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