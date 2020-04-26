Гимназия-интернат появится в Усть-Орде

УОБО, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском Бурятском округе будет создана гимназия-интернат. Решение об этом было принято 23 апреля на заседании правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Усть-Ордынская гимназия-интернат будет работать в здании, построенном для размещения детского дома в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Однако учреждение такого типа оказалось невостребованным – в округе нет детей, нуждающихся в определении в детский дом. Технические характеристики здания полностью подходят для образовательной организации.

В гимназии запланировано создать 14 классов, рассчитанных на 280 детей. Кроме того, 64 ребенка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении. Обучение в нем начнется 1 сентября 2020 года.

По словам и.о. замгубернатора-руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева, предложения о создании такой гимназии неоднократно поступали от общественности и отдельных жителей округа. Открытие этого учебного заведения позволит обеспечить доступ детям из отдаленных территорий к получению качественного образования и ослабит нагрузку на пять действующих школ в поселке Усть-Ордынский. Также на гимназию будут возложены функции методического центра по сохранению и развитию бурятского языка в УОБО.