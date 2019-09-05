HeadHunter: число вакансий для иркутян со среднеспециальным образованием за два года выросло вдвое

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за последние два года вдвое увеличилось число вакансий для выпускников ссузов, сообщает HeadHunter. Например, специалиста со среднеспециальным образованием в областном центре охотнее возьмут на работу в компании розничной торговли, строительства и товаров народного потребления.

Между тем, сейчас на сайте HeadHunter в Иркутске 18% соискателей имеют среднеспециальное образование, 64% – высшее. При этом 41% из числа последних работают не по специальности. Больше всего таких соискателей в сфере «Продажи», «Административный персонал» и «Управление персоналом, тренинги».

Среди соискателей с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% пытались работать по специальности, но затем бросили: выше всего эта доля в транспортной сфере (73%) и в производстве (62%). Чаще всего переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты (45%). По той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали работать по специальности. Смутные перспективы карьерного роста смущали по 30% и тех, кто пытался, и тех, кто не пытался работать по специальности.

Больше всего тех, кто доволен качеством полученного образования, среди топ-менеджеров, в транспортно-логистической сфере и в юриспруденции. А вот меньше всего таких соискателей среди кандидатов сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (32%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (30%) и «Информационные технологии» (30%).

Интересно, что среди специалистов, которые еще находятся в процессе обучения, 21% уже не уверены, что когда-либо будут работать по специальности. Больше всего соискателей с таким настроем в сфере гостеприимства («Туризм, гостиницы, рестораны»), среди административного персонала и в продажах.