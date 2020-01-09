ИГУ открыл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет традиционно открыл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщает пресс-служба вуза, первым предметом стал французский язык, олимпиада по которому началась 10 января в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ. Отметим, в этом году на базе университета проходят олимпиады по 20 общеобразовательным предметам (всего в списке 24 предмета).

В олимпиаде по французскому языку принимают участие 30 школьников Иркутской области – ученики с 9-го по 11-й класс. Сегодня их, а также сопровождающих учителей-предметников приветствовали представитель Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования Татьяна Гавриленко, декан факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ Ольга Кузнецова и председатель жюри олимпиады по французскому языку, доцент кафедры романо-германской филологии ИГУ Наталья Степанова. Они пожелали участникам успеха и отметили, что хорошие результаты на заключительном этапе дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

Олимпиада по французскому языку проходит в два дня. В первый участники выполняют письменные задания: лексико-грамматический тест, аудирование, чтение, сочинение. На это предусмотрено четыре часа. Во второй день пройдет конкурс устной речи – 10 минут на подготовку и до 10 минут на выступление. Отметим, олимпиадные задания предполагают знания французского языка на уровне В2.

Кроме того, преподаватели ИФИЯМ ИГУ организовали для школьных учителей научно-практический семинар «Обмен опытом в преподавании французского языка».

Олимпиада по французскому языку закончится 11 января, а уже 13 января начнется следующая – по русскому языку. Последними предметными олимпиадами в этом сезоне станут также языковые – по испанскому, итальянскому и китайскому языкам (21, 22 февраля).