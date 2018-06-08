ИГУ подписал соглашение с центром разработки образовательных систем «Умная школа»

Иркутск, 09.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 июня прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Иркутским государственным университетом, Центром разработки образовательных систем «Умная школа» и Иркутским региональным колледжем педагогического образования.

В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий, в том числе научных и научно-практических. Предполагается участие представителей ИГУ в качестве экспертов в реализации проекта Образовательного комплекса «Умная школа».

Кроме того, для студентов старших курсов ИГУ и ИРКПО планируется проведение дополнительных занятий по программе повышения квалификации «Современный педагог для современного образования», разработанной специалистами Центра «Умная школа» в сотрудничестве с Центром психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». После прохождения курсов и получения высшего образования студенты могут быть трудоустроены в Центр разработки образовательных систем «Умная школа».

По словам директора Центра «Умная школа» Марка Сартана, соглашение предусматривает два принципиальных момента. «Мы рассчитываем на то, что студенты университета придут в числе первых сотрудников будущего образовательного комплекса «Умная школа» по окончании учебного заведения. Нам очень важно, чтобы молодые кадры оставались в среде иркутского образования, не вымывались за пределы региона. Сегодня мы договорились о том, что будучи студентами, они придут на программу подготовки и смогут оказаться у нас. Вторая линия – сотрудничество с уникальными специалистами из Москвы и России. Они будут встречать с профессорско-преподавательским составом ИГУ и студентами в рамках повышения квалификации», – пояснил спикер.

Как отметил первый проректор ИГУ Александр Шмидт, это соглашение включает движение в двух направлениях. «Хочу обратить внимание, что во всех государственных образовательных стандартах есть обязательное требование - в подготовке специалистов должны участвовать практики. Согласно соглашению, сотрудники «Умной школы» будут участвовать в образовательном процессе подготовки магистров Педагогического института ИГУ. Такое требование разумно, но часто выполняется для «галочки». В данном случае это будет действительно фактор, повышающий квалификацию магистров», – подчеркнул проректор ИГУ.

Справка:

Образовательный комплекс с поселком для приемных семей стоимостью 3,5 млрд рублей в настоящий момент строится в Иркутске на участке между улицей Байкальской, Чертугеевским заливом и границей города на средства Благотворительного фонда «Новый дом». По замыслу основателей, здесь будут учиться дети с разными образовательными, эмоционально-психологическими и физиологическими особенностями, а также приемные дети, наряду с детьми из обычных семей.

Образовательный комплекс примет первых учеников уже в сентябре 2019 года, общее число обучающихся составит более тысячи человек, среди которых около 15% - дети из приемных семей. Помимо авторской образовательной программы жизненного проектирования особенностью проекта является уникальная архитектура, которая спроектирована датскими архитекторами как самостоятельный образовательный инструмент.